В Архангельске полицейскими остановлен автомобиль с 3 кг мефедрона

На улице Мостостроителей в Архангельске наряд сотрудников ДПС Управления Госавтоинспекции областной полиции остановил автомобиль Skoda для проверки документов у водителя. За рулём арендованной иномарки находился местный житель 1990 года рождения. Во время беседы с полицейскими он стал заметно нервничать. Подозревая, что мужчина может перевозить запрещённые вещества, автоинспекторы приняли решение осмотреть машину.

В багажнике транспорта сотрудники ГИБДД обнаружили обмотанный скотчем пакет. На место происшествия была вызвана следственно-оперативна группа с кинологом и служебно-розыскной собакой, обученной на поиск наркотических средств.

После того как овчарка обозначила, что в подозрительном свёртке могут находиться запрещённые вещества, он был направлен на исследование в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Архангельской области. По результатам экспертизы выяснилось, что в пакете находилось 12 упаковок с мефедроном общей массой почти три килограмма, что является особо крупным размером.

В дальнейшем сотрудники полиции провели обыск по месту жительства подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Из его квартиры сыщики изъяли весы и упаковочные материалы.

Предварительно установлено, что крупную партию «синтетики» житель Архангельска забрал из схрона для дальнейшей фасовки и сбыта через тайники на территории области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, расследованием которого занялись следователи СЧ СУ УМВД России по Архангельской области. Фигурант заключён под стражу.