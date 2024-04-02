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В Архангельске осужденный уголовник хулиганил в больнице УФСИН

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению отбывающего наказание за дезорганизацию деятельности исправительной колонии 39-летнего мужчины, ранее судимого за убийство, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.321 УК РФ (угроза применения насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности) и ст.319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Следствием установлено, что 19 января 2024 года осужденный, отбывая наказание в исправительной колонии строгого режима и находясь на лечении в областной больнице УФСИН России по Архангельской области, выражая недовольство законными действиями представителя учреждения, который проверял его личные вещи в камере хранения повседневных вещей, высказал в адрес сотрудника учреждения оскорбления и угрозы применения насилия, а также толкнул его руками в грудь.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСИН России по Архангельской области и прокуратурой.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением  направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

18 апрель 10:43 | : Происшествия

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