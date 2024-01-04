Жители Северодвинска украли из частного дома культурные ценности

Вступил в законную силу приговор Виноградовского районного суда от 26.12.2023, которым ранее судимые 34-летний и 35-летний жители города Северодвинска осуждены по п. «а» ч. 2 ст. 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую культурную ценность, группой лиц по предварительному сговору) и по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище группой лиц по предварительному сговору).

Установлено, что осужденные с 3 по 30 сентября 2022 года незаконно проникли в жилой дом в дер. Скобели Виноградовского района, откуда похитили различное имущество на общую сумму свыше 455 тыс. рублей, в том числе имеющие особую культурную ценность старообрядческие церковные книги и иные печатные издания.

Также осужденные вечером 25.12.2022 незаконно проникли в другие 4 дома указанной деревни и из каждого похитили имущество, причинив потерпевшим ущерб общей стоимостью свыше 25 тыс. рублей.

За содеянное одному из виновных назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, второму, совершившему преступления в период условного осуждения, – 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Архангельским областным судом с учетом позиции прокуратуры области приговор в части выводов о виновности осужденных и справедливости назначенного им наказания оставлен без изменения.