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В Плесецком округе мать утонувшего в выгребной яме ребенка идет под суд

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 35-летней жительницы Плесецкого района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следствием установлено, что 28 августа 2023 года вечером обвиняемая, проявляя преступную неосторожность, отпустила годовалого сына на прогулку во дворе дома в поселке Плесецк, где ее брат занимался ремонтом автомобиля.  Мальчик упал в самостоятельно выкопанную жильцами дома выгребную яму, наполненную сточной водой, и не закрытую от случайного падения. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок скончался на месте происшествия.

Как выяснилось, женщина  рассчитывала, что брат присмотрит за ее ребенком на улице. Крышку с ямы убрали они с братом и не вернули на место, так как работы по прочистке ямы еще не завершили. 

 В ходе допроса обвиняемая признала свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

13 декабрь 09:02 | : Происшествия

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