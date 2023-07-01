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По гибели 11-месячной малышки в ЗАТО Мирный возбуждено уголовное дело

16 августа 2023 года из окна квартиры, расположенной на 3 этаже дома по улице Гагарина в городе Мирный, выпала 11- месячная девочка. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По предварительным данным, 20-летняя мать ребенка будучи в состоянии алкогольного опьянения, заснула в квартире оставив малолетнего ребенка без присмотра. Девочка взобралась на подоконник и выпала из открытого окна на землю, получив травмы, несовместимые с жизнью. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели по делу. Назначена судебно- медицинская экспертиза.

В отношении подозреваемой решается вопрос об избрании меры пресечения.

 Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО город Мирный Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

 Следственное управление предупреждает о необходимости более ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасности детей.  Родителям необходимо проявлять бдительность во избежание трагических последствий не только на улице или вблизи водоемов, но и в домашних условиях. Нельзя оставлять детей без присмотра взрослых, следует исключить любую ситуацию, способную привести к трагедии.

17 август 08:06 | : Происшествия

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