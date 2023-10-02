В Котласе закончено расследование драки в боулинг-клубе

В начале апреля 2023 года в сети интернет появилась видеозапись драки, произошедшей в котласском боулинг-клубе. На кадрах видно, как мужчина кидает стулом в сидящую за столом девушку, а затем наносит сильный удар женщине, от которого та теряет сознание. Ролик получил широкий общественный резонанс и активно обсуждался пользователями.

Сообщение о потасовке в заведении поступило в дежурную часть ОМВД России «Котласский» 2 апреля около 03:40. На место была направлена следственно-оперативная группа. Уже на следующий день предполагаемый зачинщик был установлен и задержан стражами порядка. Им оказался ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности 19-летний молодой человек.

По факту массовой драки сотрудниками полиции были проведены проверочные мероприятия, по результатам которых в отношении задержанного следственным отделом ОМВД России «Котласский» были возбуждены три уголовных дела: «Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, с применением предмета, используемого в качестве оружия»; «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений». Впоследствии уголовные дела были соединены в одно производство. По соединенному уголовному делу в качестве обвиняемых привлечены еще два местных жителя, которые также принимали участие в потасовке.

Как было установлено в ходе следствия, ночью 2 апреля 2023 года обвиняемый с приятелями отдыхал в боулинг-клубе. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он начал оскорблять официанта и пытался применить к нему физическую силу. Конфликт заметил один из посетителей и сделал дебоширу замечание. В ответ злоумышленник нанес ему несколько ударов кулаками по лицу и голове, а затем повалил на пол, продолжая бить его ногами. Пытаясь остановить драку, несколько посетителей оттащили обвиняемого в сторону, однако тот вырвался и продолжил нападать на мужчину. К избиению потерпевшего присоединились и два приятеля обвиняемого. Параллельно с дракой у барной стойки в клубе начали вспыхивать конфликты между посетителями и остальными участниками компании, с которой отдыхал дебошир. Работа заведения была приостановлена.

Продолжая вести себя агрессивно, обвиняемый взял стул и бросил его в сторону посетителей, попав в сидящую за одним из столиков девушку. Затем он нанес удар кулаком в голову проходивший мимо женщине, от которого та потеряла сознание.

Пострадавшими по делу были признаны три человека. Согласно заключениям эксперта по судебным медицинским экспертизам, действиями обвиняемого двум из них был причинен вред здоровью: мужчине – средней тяжести, женщине – тяжкий.

19-летнему котлашанину судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, с еще двух фигурантов дела взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время расследование уголовного дела окончено, материалы направлены в суд.

Обвиняемому грозит длительное лишения свободы.