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В Архангельской области молодые оболтусы угнали "ВАЗ" для сдачи в металлолом

В отдел полиции по Приморскому району МО МВД России «Приморский» с сообщением о хищении автомобиля «ВАЗ», находящегося в неисправном состоянии, обратился житель поселка Уемский.

По словам молодого человека, машина была не на ходу и стояла на пустыре недалеко от его дома.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления были установлены и доставлены в отдел полиции два местных жителя – 2002 и 2004 годов рождения.

По имеющейся информации, злоумышленники решили похитить стоящий на пустыре отечественный автомобиль, разукомплектовать его, после чего сдать в пункт приема металла. Молодые люди выбрали удобный момент и отбуксировали «ВАЗ» в лес. Там они сняли часть деталей, а затем спрятали машину в гараже общего знакомого.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.

Похищенный автомобиль и запчасти к нему изъяты и будут переданы собственнику.

30 ноябрь 11:17 | : Происшествия

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