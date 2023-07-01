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Житель Архангельска нашел чужую банковскую карту и устроил себе шоппинг

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против собственности 43-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенную с банковского счета). 

Следствием установлено, что в марте 2023 года обвиняемый на остановке общественного транспорта в областном центре нашел банковскую карту, принадлежащую 17-летнему местному жителю, на которой находилось около 3 тысяч рублей. Затем, используя бесконтактный способ оплаты, обвиняемый поручил знакомой, не осведомленной о том, что банковская карта ему не принадлежит, совершить покупки в магазине города, после чего и сам совершил с использованием данной карты покупки. Израсходовать все денежные средства с чужого счета обвиняемый не смог, поскольку банк отклонил проведение операции в связи с блокировкой карты. 

В ходе допроса подследственный признал свою вину и пояснил следователю, что обязуется добровольно возместить причиненный ущерб.

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://onlinevologda.ru) 

28 август 08:58 | : Происшествия

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