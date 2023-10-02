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Житель Северодвинска сгорел в своем дачном домике

16 ноября 2023 года утром в дачном доме в СНТ «Березка» произошло возгорание. После локализации пожара в доме обнаружен труп 44-летнего собственника дома.  По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти мужчины и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Одна из рассматриваемых версий, что пожар произошел в результате курения погибшего в кровати в состоянии алкогольного опьянения.

Приходится констатировать, что чаще всего пожары в жилых домах и квартирах происходят по вине самих жильцов, грубо нарушающих правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и отопительных систем, перегружающих электросети, печного отопления, а также проявляющих обычную безответственность. Берегите себя и своих близких.

17 ноябрь 13:51 | : Происшествия

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