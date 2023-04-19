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Докурился. В Архангельске идет проверка причин гибели мужчины при пожаре

5 июля 2023 года ночью в частном деревянном доме по улице Пустоозерная в городе Архангельске произошло возгорание. После его локализации на втором этаже обнаружено тело мужчины с признаками отравления продуктами горения. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

В ходе осмотра места происшествия установлено, что очаг возгорания,  произошедший от малого источника огня, находился у дивана. Одна из рассматриваемых версий пожара - неосторожное обращение с огнем погибшего при курении. 

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибшего и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Следственная практика показывает, что чаще всего пожары в жилых домах и квартирах происходят по вине самих жильцов, грубо нарушающих правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и отопительных систем, печного отопления, перегружающих электросети, а также проявляющих обычную безответственность. Берегите себя и своих близких!

 

05 июль 15:01 | : Происшествия

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