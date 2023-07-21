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В Шенкурском районе семейка из Карелии попортила лицо северодвинцу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 53-летнего жителя Республики Карелия и его 18-летнего сына в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившееся в неизгладимом обезображивании лица, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц). 

 Следствием установлено, что 15 июля 2022 года днем в деревне Водокужская Шенкурского района в ходе конфликта, возникшего из-за передвижений 37-летнего потерпевшего на мотовездеходе  около частного дома, отец с сыном  применили к потерпевшему физическую силу. Затем глава семейства ударил потерпевшего пассатижами в область лица, причинив тому рану подбородочной области, рубец от которой расценивается как тяжкий вред здоровью по признаку неизгладимого обезображивания лица. 

 В ходе допроса обвиняемые признали свою вину частично и пояснили следователю, что конфликт произошел с ранее незнакомым мужчиной, который маневрировал у их дома на квадроцикле и после сделанного замечания наехал главе семьи на ногу. В процессе выяснения отношений между ними произошла обоюдная драка.

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

03 ноябрь 11:36 | : Происшествия

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