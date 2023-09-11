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В Холмогорском округе 16-летний оболтус вымогал у младших школьников деньги

Холмогорский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 16-летнего жителя д. Шильцово Холмогорского района виновным по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для здоровья, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и ч.1 ст.163 УК РФ (вымогательство).

Установлено, что подсудимый с целью принуждения 13-летнего учащегося Емецкой средней школы имени Н.М. Рубцова к передаче ему денежных средств, нанес потерпевшему удары рукой по голове и телу, причинив перелом руки, который оценивается как тяжкий вред здоровью. 

В последующем подсудимый встречался с потерпевшим и требовал передать ему 3 тысячи рублей, угрожая вновь применить к нему насилие. 

Из-за опасения угроз, юноша перевел на банковскую карту подсудимого 1450 рублей, пообещав недостающую сумму отдать позже. 

О произошедшем пострадавший рассказал своему отцу, который обратился с заявлением в правоохранительные органы.

В судебном заседании несовершеннолетний подсудимый вину признал полностью.

Приговором суда подростку назначено наказание в виде 4 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Суд также взыскал с законных представителей подсудимого по исковому заявлению прокурора, поданному в интересах несовершеннолетнего потерпевшего, денежную компенсацию морального вреда, причиненного преступлением,  в сумме 300 000 рублей. 

Приговор в законную силу не вступил.

(фото с https://metr12.ru) 

13 октябрь 08:49 | : Происшествия

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