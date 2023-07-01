Молодой плесецкий ухарь избил своего знакомого до смерти

Плесецкий районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 18-летнего жителя Плесецкого района виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что обвиняемый 16 апреля 2023 года, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим знакомым, с силой руками и ногами нанес ему многочисленные удары в область головы, шеи, груди.

В результате противоправных действий осужденного потерпевший через непродолжительное время скончался.

Судом обвиняемому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.