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В Петрозаводске архангельской полицией задержан преступник из Вологды

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» сотрудниками ОМВД России «Виноградовское» в городе Петрозаводске был задержан находившийся в розыске 37-летний житель Вологодской области, скрывшийся от органов дознания.

В отношении мужчины были возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 166 (неправомерное завладение транспортным средством) и частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). По версии дознания, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина похитил автомобиль знакомого, на котором впоследствии попал в ДТП. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

Во время проведения дознания по делу, мужчина, находясь под подпиской о невыезде, уехал в другой регион.

В ближайшее время разыскиваемый будет доставлен в ОМВД России «Виноградовское».

(фото с https://kolosinform.ru/na-donu-pojmali-grabitelya-vynesshego-17-millionov-iz-banka/

22 сентябрь 15:50 | : Происшествия

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