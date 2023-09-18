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Заблудившийся в пинежских лесах мальчик найден живым-здоровым

О поисках пропавшего подростка мы сообщали ранее.

 17 сентября вблизи поселка Тайга Пинежского района собрались экстренные службы и местные жители. Причиной тому стала пропажа в лесу 13-летнего подростка. Рано утром он с папой и дедушкой собирал грибы. В какой-то момент подросток пропал из виду родственников. Домой он не вернулся.

 Экстренно для проведения поисково-спасательных работ на вертолете Ми-8 2-ого Архангельского объединённого авиаотряда вылетели спасатели областной службы спасения им. И.А. Поливаного и пожарные СПСЧ им. В.М. Петрова. Также к месту пропажи ребенка наземным способом выехали спасатели Арктического комплексного центра и волонтеры. Всего привлечено 53 человека личного состава.

 Всю ночь службы и местные жители обследовали территорию всевозможными способами. Поиски велись без остановки.  Сегодня к 12 часам дня ребёнок был найден в удовлетворительном состоянии и передан бригаде скорой медицинской помощи для последующего осмотра.

18 сентябрь 12:43 | : Происшествия

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