В Белом море был спасен инвалид-колясочник из Архангельска

Вчера вечером на номер 112 от очевидца поступило сообщение о том, что в районе д. Инцы Мезенского муниципального округа в результате шторма в Белое море унесло катер. Со слов обратившихся в службу спасения, в катере находился мужчина, не имевший возможности самостоятельно передвигаться (инвалид, на коляске), управлять катером также не было возможности в виду отсутствия аккумуляторов на транспортном средстве. Как выяснилось, мужчина вместе с друзьями ездил на рыбалку. По возвращении к берегу, в ходе разгрузки транспортного средства, мужчина остался в лодке один. Из-за неблагоприятных метеоусловий на акватории его начало уносить в море.

Ситуация осложнялась тем, что мобильная связь по близости отсутствовала и очевидцам пришлось ехать до ближайшего телефонного автомата, чтобы сообщить о случившемся в экстренные службы. К счастью, всё закончилось благополучно. Спасатели агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (ГБУ АО «Служба спасения им. Поливаного») совместно со 2-ым Архангельским объединённым авиаотрядом вылетели на место происшествия на вертолете МИ-8.

В третьем часу ночи катер был обнаружен. Пловец-спасатель спустился в лодку на комплекте для десантирования. С помощью бортовой лебедки вертолета оба подняты на борт. Врач из состава поисково-спасательной группы осмотрел мужчину. Экстренной медицинской помощи не потребовалось. Под утро рыбак был доставлен в аэропорт Васьково, откуда увезен домой в Архангельск.