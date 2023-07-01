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Следователи Архангельска просят помощи в розыске маленькой Вероники

В производстве следственного отдела по Прибайкальскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство), по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней Вероники Максимовой, 2009 года рождения.

Следствием установлено, что 23 августа 2023 года в селе Еловка Прибайкальского района Республики Бурятия несовершеннолетняя Максимова остановила неустановленный грузовой автомобиль, следовавший по трассе Р-258 «Байкал» в направлении города Иркутска, села в кабину и до настоящего времени ее местонахождение не установлено. 

Приметы Вероники Максимовой: на вид 14–16 лет, рост 162 сантиметра, среднего телосложения, темно-русые прямые до плеч волосы, серо-голубые глаза, длинные ресницы, густые брови.

Особые приметы – шрам на лбу между бровями в виде круглой ямки, на подбородке генетическая ямка, искривлены передние нижние три зуба, верхние клыки торчат вперед, на лбу акне. Может нанести маркером на лицо веснушки

Была одета в черные широкие брюки-парашюты, клетчатую серо-белую рубашку и черно-белые кроссовки.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней Вероники Максимовой, просим сообщить в МВД по Республике Бурятия по телефонам: 8 (3012) 41-66-66, 29-50-61, 21-50-68 или 8-950-397-58-15.


11 сентябрь 16:56 | : Происшествия

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