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В Исакогорке враги чистоты украли мусорный контейнер

В полицию обратился председатель гаражного кооператива, расположенного на улице Лесозаводской в Исакогорском округе городе Архангельска

. Он пояснил, что неизвестный днем 9 августа похитил мусорный контейнер с территории ГСК.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении противоправных действий — нигде не работающего ранее неоднократно судимого местного жителя 1982 года рождения.

По имеющимся данным, злоумышленник в дневное время заказал грузоперевозчик с прицепом, с помощью которого вывез контейнер, после чего сдал его в пункт приема металлолома, получив денежные средства.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято и вскоре будет возвращено собственнику.

27 август 10:29 | : Происшествия

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