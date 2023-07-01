В Исакогорке враги чистоты украли мусорный контейнер

В полицию обратился председатель гаражного кооператива, расположенного на улице Лесозаводской в Исакогорском округе городе Архангельска

. Он пояснил, что неизвестный днем 9 августа похитил мусорный контейнер с территории ГСК.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении противоправных действий — нигде не работающего ранее неоднократно судимого местного жителя 1982 года рождения.

По имеющимся данным, злоумышленник в дневное время заказал грузоперевозчик с прицепом, с помощью которого вывез контейнер, после чего сдал его в пункт приема металлолома, получив денежные средства.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято и вскоре будет возвращено собственнику.