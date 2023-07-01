Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель Плесецка истыкал ножом голову товарища по пьянке

19 августа 2023 года ночью в квартире дома на ул. Онежской в поселке Плесецк в ходе совместного распития спиртных напитков произошла ссора, в результате которой 55-летний мужчина нанес 44-летнему знакомому удары руками по голове, после чего на придомовой территории, куда подозреваемый вышел с потерпевшим, нанес несколько ударов ножом в область головы знакомого. От полученных травм потерпевший скончался на месте.   

В отношении мужчины следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Допрашиваются свидетели по делу. В отношении подозреваемого будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО г. Мирный Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

22 август 11:25 | : Происшествия

Главные новости


Новейшая история Ромео и Джульетты
Это Пинега, Карл!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2023 (236)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)


Деньги


все материалы
«    Август 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20