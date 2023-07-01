Житель Плесецка истыкал ножом голову товарища по пьянке

19 августа 2023 года ночью в квартире дома на ул. Онежской в поселке Плесецк в ходе совместного распития спиртных напитков произошла ссора, в результате которой 55-летний мужчина нанес 44-летнему знакомому удары руками по голове, после чего на придомовой территории, куда подозреваемый вышел с потерпевшим, нанес несколько ударов ножом в область головы знакомого. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

В отношении мужчины следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Допрашиваются свидетели по делу. В отношении подозреваемого будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО г. Мирный Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.