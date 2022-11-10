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Два жителя Верхней Тоймы промышляли воровством инструментов

10 января в отделение полиции по Верхнетоемскому району с заявлением обратился 45-летний житель поселка Авнюгский. Мужчина сообщил, что в ночное время из веранды его дома были похищены инструменты – две бензопилы, дрель и болгарка. Злоумышленники проникли в помещение разбив стекло. Сумма ущерба составила порядка 40 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «кража, совершенная с незаконным проникновение в жилище».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемые в совершении преступления были установлены и задержаны. Ими оказались нигде не работающие ранее неоднократно судимые местные жители 1983 и 1986 годов рождения.

В настоящее время похищенное имущество изъято и возвращено владельцу. В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.  

 

12 январь 12:54 | : Происшествия

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