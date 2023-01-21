Субботний пожар в Северодвинске стоил жизни пожилому человеку

11 февраля 2023 года днем в квартире дома по улице Дзержинского в городе Северодвинске произошло возгорание. После локализации пожара в квартире у входной двери обнаружен без сознания 86-летний мужчина. В ходе оказания ему реанимационных мероприятий последний скончался в машине скорой медицинской помощи. По предварительным данным, его смерть наступила от отравления продуктами горения. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти мужчины и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Одна из рассматриваемых версий возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем погибшего.