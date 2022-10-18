Версия: в Архангельске мужчина погиб при пожаре неосторожно закурив

30 ноября 2022 года вечером в квартире деревянного дома по улице Республиканской в городе Архангельске произошло возгорание. После локализации пожара в квартире на диване обнаружено тело 55-летнего мужчины. В ходе судебно- медицинского исследования установлено, что его смерть наступила от отравления продуктами горения. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти мужчины и по результатам проверки принять процессуальное решение.
Одна из рассматриваемых версий возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем погибшего при курении в состоянии алкогольного опьянения.