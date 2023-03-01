Выпивоха из Шенкурского района сжег заживо двух человек

Заместителем прокурора Архангельской области утверждено обвинительное заключение в отношении 37-летнего жителя дер. Артемьевской Шенкурского района.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «д», «е» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167 УК РФ (убийство двух лиц с особой жестокостью общеопасным способом, уничтожение чужого имущества путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба).

Обвиняемый, заведомо зная, что отказавшие ему в деньгах на очередную порцию алкоголя двое собутыльников спят в деревянном доме, с целью их убийства в ночь на 10.03.2022 облил бензином внутренние и наружные стены пристроенной к дому веранды и поджог их.

В результате его действий возник пожар, огонь распространился по конструкциям дома, вследствие чего указанные лица сгорели заживо, дом и находящееся в нем имущество общей стоимостью более 1,7 млн. руб. были уничтожены.

Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признал. В ходе расследования уголовного дела добровольно явился с повинной, на месте происшествия подробно показал об обстоятельствах совершенного преступления и мотивах своих действий.

После вручения обвиняемому обвинительного заключения дело будет направлено в Архангельский областной суд для рассмотрения по существу.

Санкцией п. «а», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, либо пожизненно, ч. 2 ст. 167 УК РФ – принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением свободы на тот же срок.