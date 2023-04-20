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Житель Плесецкого округа напал на участкового в наркоотделении больницы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 53-летнего жителя Плесецкого района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, в ночь на 2 января 2023 года участковый уполномоченный полиции по вызову прибыл в Североонежскую участковую больницу, в которую поступил обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, с травмой головы. Во время правового разбирательства для установления обстоятельств получения травмы, обвиняемый публично оскорбил представителя власти, высказал в его адрес угрозы применения насилия, а также предпринял попытки нанести удары руками и ногами по лицу и телу участковому, но тот от ударов  увернулся, а обвиняемого направили в наркологическое отделение больницы.

       В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что был нетрезв, то повел себя агрессивно. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

22 май 09:55 | : Происшествия

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