Полиция разоружила грозного жителя Маймаксы

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Архангельской области была получена информация о незаконном хранении оружия и боеприпасов жителем Маймаксанского округа города Архангельска. Во время обыска по месту жительства мужчины, который проводился совместно с представителями РУФСБ России по Архангельской области, сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 5 УМВД России по городу Архангельску и при силовой поддержке отряда спецназначения, оперативники изъяли несколько пистолетов, около шестидесяти патронов разного калибра, ножи, пневматические винтовки и обрез двуствольного охотничьего ружья.

Обрез по заключения эксперта является пригодным для производства выстрелов и был переделан самодельным способом. Остальные изъятые экземпляры также направлены на экспертизу.

В ходе дальнейшей работы полицейские установили, что данный гражданин может быть причастен к незаконному изготовлению другого оружия. Знакомый мужчины добровольно выдал хранившийся у него пистолет и патроны к нему. Согласно заключению эксперта, этот экземпляр переделан из охолощенного пистолета и пригоден для производства выстрелов.

По фактам незаконного хранения и изготовления оружия возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.



