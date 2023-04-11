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Следком напомнил архангельским родителям об ответственности за жизнь детей

16 мая 2023 года вечером из окна квартиры, расположенной на 2 этаже жилого дома по улице Вологодская в городе Архангельске, выпала 2-летняя девочка. В настоящее время после медицинского осмотра ребенок отпущен домой. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, ребенок выпал из окна, забравшись на стул и облокотившись на москитную сетку, когда отец девочки вышел из комнаты на непродолжительное время. 

Уважаемые взрослые - родители не теряете бдительности, находясь вместе с детьми!

С началом летнего сезона окна в квартирах зачастую остаются открытыми, и в результате недосмотра взрослых может случиться трагедия. Помните, что москитная сетка создает лишь видимую преграду, так как ребенок чувствует себя за ней в безопасности и опирается на нее как на стекло. Оборудуйте окна специальными устройствами, позволяющими предотвратить выпадение детей.

Следственное управление призывает родителей быть предельно внимательными, не оставлять детей без присмотра и обращает Ваше внимание, что родители несут ответственность за жизнь и здоровье своих детей!

18 май 08:56 | : Происшествия

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