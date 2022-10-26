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Суд Приморского района оценил честь и достоинство судьи в 100 тысяч рублей

Вступил в законную силу приговор Приморского районного суда Архангельской области от 20.09.2022, которым 58-летняя жительница г. Северодвинска признана виновной в совершении угрозы убийством в отношении федерального судьи и его близких родственников в связи с рассмотрением им гражданского дела в суде, а также неуважении к суду, выразившемся в высказывании оскорблений в адрес судьи (ч. 1 ст. 296, ч. 2 ст. 297 УК РФ). 

Суд установил, что осужденная обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда, которое судом отклонено. С данным решением осужденная была крайне не согласна и в период с 23.12.2021 до 13.01.2022, находясь в своей квартире из мести за вынесенное судебное решение написала записку с угрозами убийством судье и членам его семьи, и по почте направила ее в суд. Кроме того, данная записка  содержала оскорбления, унижающие честь и достоинство судьи.

По совокупности преступлений женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. 

Апелляционную жалобу защитника осужденной о суровости назначенного наказания суд апелляционной инстанции оставил без удовлетворения.

18 ноябрь 12:24 | : Происшествия

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