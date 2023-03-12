Северодвинец избил бывшего работодателя за долги по зарплате

Заместителем прокурора г. Северодвинска утвержден обвинительный акт в отношении 26-летнего жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, так как имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

Установлено, что 17 июля 2022 года в вечернее время обвиняемый, находясь на улице возле гаражных боксов по улице Речная в г.Северодвинске, в ходе ссоры, возникшей на почве задолженности по заработной плате, избил бывшего работодателя руками и ногами, а также железной трубой по разным частям тела.

В ходе применения насилия, обвиняемый взял в левую руку нож и нанес им несколько ударов в грудную клетку потерпевшему, сопровождая свои действия угрозой убийством.

В результате преступных действий потерпевшему был причинен вред здоровью средней тяжести.

Обвиняемый вину в совершении преступления не признал.

За совершенные преступления уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Северодвинский городской суд.

(фото с https://opennov.ru/?q=news/incidents/2023-04-11/85281)