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Архангельский полицейский и собака нашли девочку, ночевавшую в подъезде

В полицию города Архангельска обратилась мама 11-летней девочки. Женщина сообщила, что после ссоры с дочерью, причиной которой стали полученные в школе оценки, ребенок ушел и до ночи не вернулся домой. Найти девочку самостоятельно взрослые не могли.

Сотрудники отдела полиции № 3 УМВД России по городу Архангельску (по обслуживанию Ломоносовского округа) были подняты по тревоге, на поиски ребенка направились несколько групп, информацию также передали волонтерам.

По сообщению о происшествии выехал и младший инспектор-кинолог Центра кинологической службы УМВД России по Архангельской области старший прапорщик полиции Артем Родионов со служебной собакой по кличке Страйк, обученной на поиск людей по запаховому следу.

Обследовав несколько кварталов, собака привела кинолога на улицу Воскресенскую, где под утро во дворе одного из домов полицейский заметил девочку, похожую по описанию на разыскиваемую. Артем Родионов подошел к ней и спросил, как зовут. Поговорив с ребенком, сотрудник полиции проводил ее до дома, поинтересовавшись по пути причинами такого поведения.

Девочка рассказала, что до вечера гуляла по улицам, потом зашла в подъезд одного из домов, где находилась до утра. Противоправных действий в отношении нее не совершалось.

Ребенка передали матери. В обстоятельствах произошедшего в настоящее время разбираются сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

Полицейские отмечают, что частой причиной ухода несовершеннолетних из дома является страх возможного наказания за плохие отметки или поведение, а также другие конфликтные ситуации с родителями. Стражи порядка призывают взрослых быть более внимательными к детям, выстраивать с ними доверительные отношения, оказывать необходимую поддержку и помощь, особенно в переходном возрасте.

В случае, если ваш ребенок не вернулся домой, и вы не можете его найти самостоятельно, незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел. 

06 апрель 09:21 | : Происшествия

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