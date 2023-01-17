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В Архангельске задержан вор, промышлявший ювелиркой

1 марта в дежурную часть УМВД России по городу Архангельску с заявлением о краже обратилась 55-летнияя местная жительница. По словам женщины, из ее квартиры, расположенной в доме по улице Гагарина, были похищены золотые украшения: кольца, цепочки, подвески и серьги на общую сумму порядка 150 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 33-летний архангелогородец. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

По информации оперативников, в день, когда была совершена кража, заявительница гостила у соседки, где употребляла спиртное. Вскоре к застолью присоединился сын хозяйки. В момент, когда женщины отлучились, мужчина заметил на столе ключи от квартиры заявительницы. Взяв их, он незаконно проник в жилое помещение и похитил золотые украшения. После злоумышленник вернул ключи на место.

В настоящее время полицейскими из ломбарда изъята часть похищенных украшений, которые будут возвращены владелице.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража с незаконным проникновением в жилище). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.  


04 апрель 15:29 | : Происшествия

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