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Пылкий пинежанин убил возлюбленную табуретом

В ночь на 3 декабря 2022 года в частном доме в деревне Кеврола Пинежского района обвиняемый, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе совместного употребления спиртных напитков, нанес два удара деревянным табуретом по голове 63-летней местной жительнице. От полученной травмы головы она скончалась на месте.

Обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что в гостях у дяди, который сожительствовал с потерпевшей, употреблял спиртные напитки. Между ним и пенсионеркой произошла словесная ссора, в ходе которой она употребила слова, которые его, как ранее отбывавшего наказание, оскорбили. В порыве гнева он ударил ее табуретом по голове и покинул дом.

         Подследственный только в сентябре 2022 года освободился из мест лишения свободы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

02 март 09:19 | : Происшествия

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