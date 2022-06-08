В Архангельске перед судом предстанут доморощенные "наркобароны"

Заместителем прокурора Архангельской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих жителей города Архангельска, обвиняемых в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Установлено, что один из обвиняемых в августе 2021 года, другой в мае 2022 года вошли в состав организованной группы, созданной для реализации посредством сети «Интернет» наркотических средств на территории Архангельской области.

Исполняя свою преступную роль в незаконном наркообороте, они изъяли и доставили из тайника, находящегося в лесном массиве Приморского района Архангельской области, на территорию г. Архангельска наркотическое средство массой не менее 385 г., то есть в крупном размере.

Получив указание о фасовке данного наркотического средства, 27.06.2022 они расфасовали его часть и пытались незаконно сбыть путем размещения в созданных тайниках в городе Архангельске, однако преступление довести до конца не смогли, поскольку были задержаны сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Архангельской области.

Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.

Расследование уголовного дела в отношении других участников организованной группы продолжается.