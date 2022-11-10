В Архангельске задержаны упыри, избившие до смерти пенсионерку

11 января 2023 года вечером по месту жительства по улице Володарского в городе Архангельске обнаружено тело 77-летней пенсионерки со следами побоев. В ходе судебно-медицинского исследования установлено, что ее смерть наступила в результате сочетанной травмы тела. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В ходе следственно- оперативных мероприятий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержаны ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за преступления против собственности 35-ти и 39-летний соседи потерпевшей по подъезду.
В ходе допроса один из подозреваемых пояснил следователю, что у них закончился алкоголь и деньги, поэтому они решили обратиться к соседке, у которой один из них один ранее занимал денежные средства. Пожилая женщина открыла входную дверь соседу, после чего один из них ударил ее рукой по голове, а второй обыскал жилище. Они нашли 14 тысяч рублей и банковскую карту, от которой пострадавшая отказалась сообщить им пин-код. Поэтому они ее избили, забрали деньги и покинули чужую квартиру.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проводятся допросы, назначены экспертизы. Исходя из установленных обстоятельств произошедшего будет дана правовая оценка действиям подозреваемых.
Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.
Дело принято к производству первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.