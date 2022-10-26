В Приморском районе юноша погиб в огне пожара

20 ноября 2022 года вечером в дачном доме в СНТ «Тайга» произошло возгорание. После локализации пожара в доме обнаружено тело 18-летнего мужчины. Двум другим его 19-летним знакомым оказана медицинская помощь на месте. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти мужчины и по результатам проверки принять процессуальное решение.
Одна из рассматриваемых версий, что пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем при топке печи погибшим.