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В Приморском районе юноша погиб в огне пожара

20 ноября 2022 года вечером в дачном доме в СНТ «Тайга» произошло возгорание. После локализации пожара в доме обнаружено тело 18-летнего мужчины. Двум другим его 19-летним знакомым оказана медицинская помощь на месте. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти мужчины и по результатам проверки  принять процессуальное решение.

Одна из рассматриваемых версий, что пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем при топке печи погибшим. 

22 ноябрь 09:07 | : Происшествия

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