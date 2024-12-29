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По туризму Архангельская область занимает 52 место в России

Такие данные за 2024 год выдал Национальный туристический рейтинг. В нем Поморье входит в число крепких середнячков.

Первые три места заняли Москва, Подмосковье и Краснодарский край.

Последние три – Калмыкия, Ненецкий автономный округ и ЕАО.

В критерии, по которым выставлялись оценки входили: уровень развития туристической отрасли, ее доходность, уровень преступности в регионе, популярность у иностранцев и тд.

Кстати, по утверждению экспертов, иностранные граждане вновь начали активно посещать Россию с туристическими целями. В 2023 году количество остановившихся в гостиницах иностранцев достигло 4 млн человек, что значительно превысило показатели 2021 и 2022 годов. За 11 месяцев 2024 года их число составило 3,8 млн человек, а значит, количество иностранных туристов по итогам 2024 года превысит показатель 2023 года. Вместе с тем стоит отметить, что эти цифры далеки от показателей допандемийных 2018 и 2019 годов, когда в Россию приезжало более 10 млн иностранцев в год.

(фото с https://sever.foma.ru

23 январь 16:58 | : Экономика

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