Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Как "лампочка Ильича" пришла в архангельскую деревню

Вдоль деревни, от избы и до избы,

Зашагали торопливые столбы;

Загудели, заиграли провода,-

Мы такого не видали никогда

(М. Исаковский, 1925 год)


 Быстро привыкают люди к коммунальным удобствам. Одно из них — электроснабжение. Когда электроэнергия даже ненадолго пропадает, привычный мир начинает рушиться, тревога, уныние одолевают абонентами. А ведь совсем недавно по историческим меркам жители Земли обходилось без этого незаменимого в наши дни ресурса. В прошлом году исполнилось 140 лет со дня монтажа (в 1884 году) первой паровой машины для выработки электроэнергии на лесозаводе Кыркалова в Архангельске. Имелись маломощные электростанции ещё на нескольких лесозаводах. Три первые электростанции общего пользования построены в Архангельске в 1908 и 1910 годах. Первой гидроэлектростанцией в губернии стала малая ГЭС мощностью 60 л. с. при Соловецком монастыре, введённая в эксплуатацию в 1906 году.

 Сельская территория губернии к электроэнергии начала приобщаться при советской власти. В декабре 1920 Советом Народных Комиссаров принято постановление «О плане электрификации России», который известен в истории как план ГОЭРЛО (сокращение от «Государственная комиссия по электрификации России»).

 В заметке «За новую деревню» губернской газеты «Волна» за 6-7 ноября 1925 года подведены первые итоги выполнения плана в сельской местности за 5 лет:

 «По губернии за время Советской власти возникли следующие станции:

В Пинеге в 1920 году пущена станция мощностью в 17 киловатт. В настоящее время станция переоборудуется и расширяется.

В Шенкурске пущена станция в 1924 году мощностью около 50 киловатт. В настоящее время она также переоборудуется и расширяется.

В Емецке пущена станция в 1923 году мощностью в 16 киловатт.

В Мезени пущена станция в 1923 году мощностью в 20 киловатт.

При санатории на станции Емца в 1924 году пущена электроводопроводная станция мощностью в 25 киловатт.

В селе Вознесенье, Архангельского уезда, в 1925 году пущена установка мощностью в 10 киловатт.

В Кехте заканчивается постройка гидроэлектрической станции с турбиной в 60 лошадиных сил».

 Далее безымянный автор пишет о необходимости использования энергии воды: «Особого внимания в деле электрификации северной деревни заслуживают существующие мельницы с водяными колесами. Путем замены колес турбинами и путем некоторого повышения уровня верхней воды возможно получить для деревни, с незначительными затратами, значительную дополнительную мощность для электрификации близлежащих деревень. Кроме того, в нашей губернии имеется еще большое количество неиспользованных речек, которые могут дать энергию для деревни. В общем и целом, развитие водяных установок, которые строятся нашей деревней своими силами с незапамятных времен, будет иметь громадное экономическое значение в деле развития сельского хозяйства и мелкой кустарной промышленности нашей губернии».

 Где взять турбины для замены колёс мельниц? И на этот вопрос автор даёт ответ:

«Увеличению количества водяных турбинных установок много сможет помочь то обстоятельство, что у нас в губернии, оказывается, налажено производство водяных турбин. Водяные турбины строятся Зачатьевским сельскохозяйственным кредитным промысловым товариществом около Емецка. Оно изготовило до сего времени 5 турбин: 3 по 16 сил, одну в 8 сил и одну в 7 сил. Кроме того, турбины строятся еще Цимельской артелью, около Пинеги».

 Не впечатляют масштабы и успехи?  

 В наши дни разрешённая мощность для подключения сельского дома с электрическими плитами составляет от 8 до 11 квт. То есть, к примеру, вырабатываемых пущенной в 1923 году Емецкой станцией электроэнергии сейчас хватило бы от силы на два дома. С другой стороны, тогда всё только начиналось. Представить жизнь без электроэнергии нынче невозможно. К хорошему привыкают.

 Александр Чашев

02 март 08:54 | : Горячая тема / Будни

Главные новости


Лихие и разные. Реплика в защиту 90-х
Депутаты АрхГорДумы попробовали вкус свежевыпеченного хлеба

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2025 (11)
Февраль 2025 (390)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)



Деньги


все материалы
«    Март 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20