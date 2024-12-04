Как "лампочка Ильича" пришла в архангельскую деревню

Вдоль деревни, от избы и до избы,

Зашагали торопливые столбы;

Загудели, заиграли провода,-

Мы такого не видали никогда

(М. Исаковский, 1925 год)





Быстро привыкают люди к коммунальным удобствам. Одно из них — электроснабжение. Когда электроэнергия даже ненадолго пропадает, привычный мир начинает рушиться, тревога, уныние одолевают абонентами. А ведь совсем недавно по историческим меркам жители Земли обходилось без этого незаменимого в наши дни ресурса. В прошлом году исполнилось 140 лет со дня монтажа (в 1884 году) первой паровой машины для выработки электроэнергии на лесозаводе Кыркалова в Архангельске. Имелись маломощные электростанции ещё на нескольких лесозаводах. Три первые электростанции общего пользования построены в Архангельске в 1908 и 1910 годах. Первой гидроэлектростанцией в губернии стала малая ГЭС мощностью 60 л. с. при Соловецком монастыре, введённая в эксплуатацию в 1906 году.

Сельская территория губернии к электроэнергии начала приобщаться при советской власти. В декабре 1920 Советом Народных Комиссаров принято постановление «О плане электрификации России», который известен в истории как план ГОЭРЛО (сокращение от «Государственная комиссия по электрификации России»).

В заметке «За новую деревню» губернской газеты «Волна» за 6-7 ноября 1925 года подведены первые итоги выполнения плана в сельской местности за 5 лет:

«По губернии за время Советской власти возникли следующие станции:

В Пинеге в 1920 году пущена станция мощностью в 17 киловатт. В настоящее время станция переоборудуется и расширяется.

В Шенкурске пущена станция в 1924 году мощностью около 50 киловатт. В настоящее время она также переоборудуется и расширяется.

В Емецке пущена станция в 1923 году мощностью в 16 киловатт.

В Мезени пущена станция в 1923 году мощностью в 20 киловатт.

При санатории на станции Емца в 1924 году пущена электроводопроводная станция мощностью в 25 киловатт.

В селе Вознесенье, Архангельского уезда, в 1925 году пущена установка мощностью в 10 киловатт.

В Кехте заканчивается постройка гидроэлектрической станции с турбиной в 60 лошадиных сил».

Далее безымянный автор пишет о необходимости использования энергии воды: «Особого внимания в деле электрификации северной деревни заслуживают существующие мельницы с водяными колесами. Путем замены колес турбинами и путем некоторого повышения уровня верхней воды возможно получить для деревни, с незначительными затратами, значительную дополнительную мощность для электрификации близлежащих деревень. Кроме того, в нашей губернии имеется еще большое количество неиспользованных речек, которые могут дать энергию для деревни. В общем и целом, развитие водяных установок, которые строятся нашей деревней своими силами с незапамятных времен, будет иметь громадное экономическое значение в деле развития сельского хозяйства и мелкой кустарной промышленности нашей губернии».

Где взять турбины для замены колёс мельниц? И на этот вопрос автор даёт ответ:

«Увеличению количества водяных турбинных установок много сможет помочь то обстоятельство, что у нас в губернии, оказывается, налажено производство водяных турбин. Водяные турбины строятся Зачатьевским сельскохозяйственным кредитным промысловым товариществом около Емецка. Оно изготовило до сего времени 5 турбин: 3 по 16 сил, одну в 8 сил и одну в 7 сил. Кроме того, турбины строятся еще Цимельской артелью, около Пинеги».

Не впечатляют масштабы и успехи?

В наши дни разрешённая мощность для подключения сельского дома с электрическими плитами составляет от 8 до 11 квт. То есть, к примеру, вырабатываемых пущенной в 1923 году Емецкой станцией электроэнергии сейчас хватило бы от силы на два дома. С другой стороны, тогда всё только начиналось. Представить жизнь без электроэнергии нынче невозможно. К хорошему привыкают.

Александр Чашев