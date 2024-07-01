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Из Холмогорского уезда в Царское село

В фондах Государственного исторического музея хранится интересный документ (фрагменты на фото) начала 1914 года: «Ведомость лыжного пробега команды разведчиков лейб-гвардии Измайловского полка из деревни Ульяново Холмогорского уезда в город Царское Село с отметками местных должностных лиц о прибытии в различные населенные пункты». На документе имеется собственноручная отметка императора Николая II о прибытии команды в Царское Село, заверенная исполняющим обязанности дворцового коменданта генерал-майором Свиты Его Величества В.А. Комаровым.

Деревня Ульяново находится на левом берегу Северной Двины, вблизи места впадения в неё реки Обокши, при автодороге М8. До 2022 года входила в состав ныне упразднённого Ракульского сельского поселения Холмогорского муниципального района.

Почему пробег стартовал именно в этой деревне? Ответ на вопрос и другие детали похода содержатся в газетах того времени. Любознательные найдут. А пока ясно одно - с 28 января по 19 февраля 1914 года команда разведчиков прошла через Архангельскую, Вологодскую, Олонецкую и Санкт-Петербургскую губернии.

Сто десять лет минуло в текущем году с того лыжного пробега – славного события, которым можно гордиться. В деревне Ульяново доску в память о нём неплохо бы установить. Да и прочие населённые пункты (Сия, Сельцо, Кочмас, Дениславье, Кувакино и др.) на Петербургском тракте на законных основаниях могут это сделать. И пробег следует непременно повторить.

Александр Чашев

25 август 10:00 | : Горячая тема / Общество

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