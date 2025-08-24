Городские легенды: главный "строитель" архангельского трамвая и отец Героя

12 (25) июня 1916 года в Архангельске появился первый вид по-настоящему общественного транспорта – трамвай. Восемь новеньких вагончиков начали осваивать трамвайную линию Архангельска, протяженностью в 12 вёрст, и осваивать, кстати, вполне успешно. Уже за первый рабочий день два бегавших по Троицкому проспекту трамвайных маршрута заработали для города 942 рубля 50копеек. Большие деньги по тем временам! В дальнейшем сумма прибыли только увеличивалась.



Уже через месяц, 13(26) июля, Константин Гаврилович Репин, как тогда говорили - «главный строитель трамвая», на заседании Архангельской городской Думы предложил продлить действие трамвая до Соломбалы. В возможность того, что линию на главный городской остров можно сделать быстро, Репин не сомневался. Ведь прокладка трамвая по Троицкому проспекту в 12 вёрст заняла, как говорил Константин Гаврилович, всего лишь четыре месяца. Путь в Соломбалу намного короче. справиться с его прокладкой можно будет и за месяц. Ведь в чём был уверен Репин, для прокладки линии у города есть всё – шпалы, песок, воздушная проводка. Правда, не хватало рельсов, но это, как считал Константин Гаврилович, была вполне решаемая проблема.



Также быстро, по мнению Репина, решалась и проблема перевоза через Кузнечиху. Летом трамваи будут ходить по специальному деревянному мосту, а зимой по льду. Кузнечихинский лёд, в чём был уверен строитель Архангельского трамвая, судя по проделанному опыту, способен выдержать даже паровоз весом в 3600 пудов (1 пуд = 16,38 кг.). Следовательно, можно было запускать движение, ведь вес подвижной трамвайной единицы составлял не более 600 пудов.



К сожалению, обещанным месяцем ограничиться не удалось. Трудности военного времени растянули строительство почти на полгода. Открыл движение 2 февраля 1917 года специальный трамвайный вагончик, заполненный членами Архангельской городской Думы и возглавляемый Константином Репиным. В первый сезон трамвай ходил по реке до начала апреля, когда лёд уже начинал трещать под вагоном, грозя просто утянуть под воду тамвай.



Трамвайные риски продолжались до 1929 года, пока в Соломбале не появилось своё трамвайное депо.



Соломбала и город объединились и не только в трамвайном отношении. 20 октября 1956 года открылся новый металлический висячий мост. Первый вагон по новому мосту доверили вести старейшему и весьма уважаемому работнику объединения «Архтрамвай» Василию Пименовичу Усову. Этот северянин оставил свой след в истории ещё и тем, что именно он является отцом первого Героя Советского Союза от Архангельской области Павла, соответственно, Усова. Историю своей нелёгкой, но интересно жизни северянин ярко описал в одной из архангельских газет в октябре 1942 года, ещё при жизни сына.



Всё началось, конечно же, ещё до революции.



Интересная жизнь Василия Пименовича Усова



Свою трудовую жизнь Василий ведёт в воспоминаниях с 24-летнего возраста. Начал он свою трудовую деятельность в Маймаксе, на заводе фабриканта Фонтейнеса, где он резал так называемые «дилены» или по-русски – «концы» - короткие узкие остатки пиломатериалов, получаемых в процессе раскроя длинных досок. Дилены обычно имеют такую же ширину и толщину, что и обычные доски. Их отличительной особенностью являлось то, что они были намного короче принятых для стандарта трёх метров. Дилены используются в тарной, мебельной и других отраслях деревообработки



Нелёгкая это была жизнь. Маймаксу – главный промышленный район дореволюционного Архангельска, сплошь оккупировали заводы иностранцев. Шольцы, Пецы, Фонтейнесы, в общем, присутствовала вся «Немецкая слобода». Именно так, кстати, назывался престижный район города, в котором местная буржуазия как раз и жила, обычному рабочему человеку путь туда был заказан.



Рабочие же тогда, как вспоминал Василий Пименович, жили как скоты. Спали вповалку друг на друге. Сразу человек по тридцать. Выходной давался всего один – воскресение. Его, местный «культурный люд» предпочитал отмечать в выпивках и мордобое.



Время шло. У Василия появилась Анна Фёдоровна, вначале как подруга, а потом и жена. На совместном семейном совете было решено, что из этой тотальной безнадёги надо как-то выбираться. Тем более, что подрастал старший сын Павел, которого требовалось срочно определять в школу.



Усовым выбраться в центральную часть Архангельска, к счастью, удалось. Василий Пименович поступил на работу в новое, недавно созданное предприятие – «Архангельскую Городскую Железную Дорогу! (АГЖД) или будущий трамвай. Унылое тогда это было место. Василий Пименович вспоминал, что в первые годы своего существования трамвайное управление состояло всего лишь из одного небольшого домика, чем-то похожего на курятник. Для службы движения того времени это вполне достаточно. Ведь зона трамвайного влияния ограничивалась лишь одним Троицким проспектом. Неподалеку от этого «курятника», расположившегося на исторической улице Архиерейской (теперь улице Урицкого) и начинался маршрут. Машин вначале выходило на линию немного, не более 4-5 единиц одномоментно.



Со временем трамвайная линия, протягивалась в Архангельске всё дальше и дальше. К началу 1940-х годов, трамвайная линия связала центр города с окраинами, вначале с Соломбалой. Оттуда северный маршрут Соломбальского депо,проведет трамвайную линию по всей Маймаксе. Легла дорога и на юг. Здесь конечной точкой её маршрута стал л/з №2.



Новый дом



Далее Василий Пименович просто не мог не показать, как его родное предприятие с родной советской властью делала жизнь его семьи всё лучше и лучше. Вначале, в каждой комнатке по 9-10 метров жило три семьи. Со временем руководство дороги объявило о начале строительства для работников отдельных домов. Администрация принялась заготовлять тёс, кирпич и пошла работа. Для работников АГЖД было выстроено сразу десять домов. Отдельное жильё получило не менее ста семейств, живут в трёх двухэтажных домах, остальные – в домах поменьше. У редкой семьи нет квартиры, состоящей из 2-3 комнат, непременно ошкуренных, оклеенных, и самое главное – чистых. Такую благоустроенную квартиру из двух комнат получила и семья Усовых. На тот момент, в семье насчитывалось двое детей – старший Павел и младший Валентин. Обоих, к сожалению, забрала Великая Отечественная война. Старший Павел погиб в ноябре 1942 года. Младший Валентин погиб в 1944 году.



Но это было потом. Ну, а в 20-е годы семья радовалась новой просторной квартире. По сравнению с их прежней маймаксанской конурой, это было как небо и земля. Анна Фёдоровна развела на подоконниках цветы, вместе купили обстановку – буфет, столы со стульями и непременно кровати. В общем, зажили по-человечески. Чтобы быть всегда в чистоте, предприятие выстроило такую баню, какой не было даже в городе. Всем на загляденье была и новая кирпичная школа. Когда её открывали, матери не могли нахвалиться. Прочный паркетный пол и стены, окрашенные масляной краской. На окнах живые цветы. В такой школе хорошо становиться настоящим человеком, способным в любую минуту, прийти любимой Родине на помощь.



Сын и его подвиг.



Таким человеком как раз и стал закончивший эту школу старший сын Василия Пименовича Павел. Во время «Зимней», Советско-Финской войны, взвод младшего лейтенанта Павла Усова в декабре 1939 года под непрекращающимся огнём противника смог обеспечить надёжную понтонную переправу на одной из встретившихся на пути нашей доблестной армии рек. По сделанному взводом Павла Васильевича, понтонному мосту смогли обеспечить переход десанта пехоты вместе с танками. Благодаря чему плацдарм, занятый противником, был успешно взят.



«За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и героизм», 15 января 1940 года Павел Усов был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ему медали «Золотая звезда».



Северянин стал не только первым героем, получившим это звание в понтонных частях Красной Армии. Первым Героем Советского Союза Павел стал и среди уроженцев Архангельской области.



Василию Пименовичу как отцу, было, конечно, радостно. Он вспоминал, как чествовали героя в родном Архангельске. Встреча проходила в самом большом зале АЛТИ. Туда пришло столько народа, что просто не было ни одного свободного места. Павел на встрече рассказал не только о себе и своём подвиге. Не забыл он и о других, воевавших в Красной Армии северянах.



Своя доля славы выпала и на долю Василия Пименовича. Ему в то время постоянно звонили на работу, всё время расспрашивая о сыне. «Что я мог тогда сказать? Неплохой сын. Учился неплохо. Вот, пожалуй, и всё. О чём-то большем он старался не писать, чтоб не волновать».



Константин ТАРАКАНОВ, сотрудник Архангельского краеведческого музея и сторонник РУСО.