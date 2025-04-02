Другая Азия. Гонконг в кипе

Евреи - одна из старейших общин в Гонконге, появившаяся с началом британского правления. Первые евреи прибыли сюда из разных уголков Британской империи как коммерсанты или колониальные чиновники. В 1901 году представители влиятельных сефардских семей Сассун и Кадури основали и профинансировали строительство старейшей синагоги Гонконга — Охель Леа (Beit Ha-Knesset Ohel Leah), расположенной в районе Мид-левелс на пересечении улиц Робинсон-роуд и Касл-роуд. Рядом с синагогой находятся Еврейский общинный центр и Еврейский клуб отдыха, вместе образующие центр еврейской религиозной и общинной жизни города. Большинство евреев Гонконга до сих пор проживают в этом районе. Важный вклад в развитие синагоги внес её почётный президент Мэтью Натан — единственный еврей, занимавший пост губернатора Гонконга (1904—1907).

Сегодня синагога Охель Леа полностью независима и объединяет под своей крышей всех евреев диаспоры (формально принадлежит к ортодоксальному модернизму, но её посещают сторонники и любавичского хасидизма, и реформистского иудаизма, и консервативного иудаизма).

Национальный характер евреев, по свидетельству некоторых народов, среди которых евреи проживают, характеризуется повышенной приспособляемостью в экстремальных условиях, резким противопоставлением своего народа (и мнения) другим, способностью к мобилизации всех сил для достижения своих целей, развитой взаимной выручкой, устойчивостью к конфликтам, жизнелюбием, а также самоуверенностью и наглостью.

Национальным свойством еврейского народа считается «Хуцпа» (дерзость), присущее евреям свойство характера, приблизительно определяемое антисемитами словами «дерзость», «борзость» или «наглость». Хуцпа также определяется как «особо циничная, подлая, наглая ложь», «верх цинизма и наглости, парализующий оппонента». Другие определения, которыми часто обозначают понятие «хуцпа», - сверх наглости, бессовестность, бесцеремонность, нахальство, хамство, нетерпимость по отношению к другим, дерзкое и наглое лицемерие. Часто эти определения употребляют с приставкой сверх- и другими словами, подчеркивающими превышение всяких норм и выход за рамки установленного: «сверх наглости», «суперложь», «экстраординарная наглость», «необыкновенное нахальство», «неслыханное вранье», «невиданная дерзость», «запредельная бесстыжесть», «небывалая бесчестность» и т. д

У самих евреев Хуцпа означает особую смелость, чувство собственного достоинства и всякое отсутствие робости и стеснительности.

Хуцпа - это особый вид гордости и уверенности, который побуждает к действию, несмотря на риск оказаться неподготовленным, неспособным или недостаточно опытным. Для еврея «хуцпа» означает стремление бороться с непредсказуемой судьбой и рассматривается как положительное качество. Носители Хуцпы ведут себя так, будто их не беспокоит вероятность оказаться неправыми.

Как это часто бывает, два противоположных взгляда на одну и ту же проблему. Две стороны одной медали. С одной стороны - объяснение причин бытового антисемитизма (не государственного, где причины гораздо глубже). С другой стороны, любой человек, а тем более целый народ, постоянно сталкиваясь с агрессией и терпя несправедливое отношение, в какой-то момент обнаруживает, что, если неожиданно дать агрессивной толпе резкий и дерзкий отпор, весь их воинственный дух как-то сдувается. Так и сформировалась эта национальная еврейская особенность. Но, как и любая стереотипная черта, она отражает лишь часть действительности. Что совершенно не означает, что каждый еврей – хуцман.

Но это именно те, кто, обладая подобными качествами и, как правило, имеют очень мало реальных личных достоинств (именно они и гордятся принадлежностью к «вечному народу» и количеством нобелевских лауреатов) как раз и выделяются на общем фоне.

Дискутировать, особенно заочно, с антисемитами различных убеждений - занятие абсолютно бесполезное и неблагодарное. Однако, как неоднократно доказывали жизненные реалии, именно такие качества и позволили не только многострадальному, но и много добившемуся еврейскому народу, несмотря на многочисленные испытания, занять свое особое место среди народов мира. Еврейская диаспора в Гонконге — это очередное и наглядное подтверждение этого утверждения.

Численность евреев в Гонконге, согласно Английской Википедии, составляет примерно 5 - 6 тысяч человек. Но если учесть, что за несколько веков пребывания в этом центре азиатской торговли у евреев-коммерсантов родилось довольно много детей от смешанных контактов и браков, то истинное количество людей с еврейским корнями в Гонконге значительно больше.

Ныне большинство евреев Гонконга являются экспатами, временно работающими в офисах международных корпораций. Они являются гражданами Соединённых Штатов, Великобритании, Израиля, Австралии и Канады, только немногие евреи Гонконга имеют местные паспорта.

При посещении этой синагоги с некоторым удивлением обнаружили, что свободного входа здесь нет. Привычный для наших европ, полицейский кордон с рамкой, проверкой документов и тщательным выяснением куда, к кому и зачем мы здесь. Весьма доброжелательно, видимо сразу определив «по лицу тех, кто кушает мацу», но соблюдая все положенные формальности.

Довольно запутанные многочисленные внутренние помещения, расположенные на пяти этажах с несколькими лифтами, один из которых привел нас на площадь, где расположена собственно здание синагоги.

Богато оформленное и недавно отреставрированное здание. Большая библиотека с книгами на разных языках, в основном на иврите и английском. Наш собеседник, Rabbi Dr. Asher Oser, поинтересовавшись поначалу откуда мы приехали и в какой гостинице остановились. С гордостью рассказал о наличии единственной миквы в Гонконге. Также поведал нам о том, что мы уже знали, предварительно изучив место, куда направлялись, что синагога названа в честь Леи Сассун, матери сефардов-купцов Джейкоба, Эдварда и Мейера Сассун, на средства которых и была построена в начале прошлого века.

Сам Рабби чем-то напомнил типичного восточно-европейского (одесского-?) еврея-«бизнесмена»: внимательные, умные, слегка бегающие и проникновенно смотрящие глаза, обволакивающее многословие, подчеркнутое, акцентуированное внешнее дружелюбие.

етский сад, школа-ешива, два кошерных ресторана: мясной ресторан Sabra и молочный ресторан Waterside, расположены в находящемся рядом Еврейском общественном центре.

Полузакрытое сбалансированное и гармоничное общество. Живут спокойно, вписавшись в окружающую действительность, но не ассимилировавшись, а адаптировавшись в местные условия.

Зайдя перекусить, точнее немного охладиться «кошерной» колой (на улице + 32 с почти максимальной влажностью), познакомились с «машгиах кашрут», инспектором сертифицированного агентства, как раз проверяющего данный общепит на кошерность.

Молодой парень, полиглот. Кроме иврита, английского и китайского, владеет португальским, испанским, итальянским. Припомнил даже десяток слов на русском. Так после светской беседы прощаемся с нашими гостеприимными хозяевами и отправляемся дальше.

Хотя Тора не дает обоснования большинству законов кашрута, некоторые полагают, что они являются лишь проверкой послушания, в то время как другие выдвигают философские, практические и гигиенические причины. В классическом реформистском иудаизме соблюдение кашрута не поощряется, поскольку считается, что соблюдение кашрута - бесполезный пережиток прошлого.

В Гонконге функционируют 4 синагоги, имеется также Дом хасидов Хабада, который, как оказалось, находится буквально в паре сотен метров от гостиницы, где мы остановились.

Хабад Гонконг

Хаба́д (‎ хохма́, бина́, да́ат — «мудрость, понимание, знание», названия трёх верхних сфирот в каббале, также Хабад-Любавич) - направление в хасидизме, иудейское религиозное движение, также называется любавичским хасидизмом.

Относительно небольшое помещение на первом этаже высотного здания. На входе консьерж любезно показывает нам направление. Никаких документов у нас не спрашивают. Из «охраны» только еврейская гонконгка (или гонконгская еврейка) которая сначала предлагает нам прохладительные напитки, а только потом задает вопросы и отвечает на наши. С самим ребе встретились только вечером, но успели немного узнать о совсем неплохой жизни хабадников в Гонконге. В отличии от наших предыдущих общений с представителлями Хабада, как, впрочем, и ортодоксов, местные показались более бизнес-ориентированными. Первым вопросом, который нам задавали, был: в какой гостинице мы остановились. Видимо здесь это является показателем статуса. Или оценкой уровня Цдаки, которую от нас ожидали.

Успеваем немного пообщаться и сделать несколько фото с Рабби Израилем Либерманом. Корни у него тоже с восточной Украины. Немного говорит на идиш, поэтому языком коммуникативного общения был привычный для нас уже англо-немецко-идишский суржик.

Общую историю евреев, проживающих в Гонконге мы уже немного знали, поэтому наши вопросы были более личными: как давно в стране, какие проблемы с учетом местных условий, что тут нравится, а что нет. Но наш визави, оставаясь при этом очень любезным и доброжелательным, несколько раз прерывал сам себя, сообщая нам о своих неотложных делах и о том, что он конечно очень рад нас видеть, но если конкретных деловых предложений у нас нет, то …

Расстались мы на позитивной и доброжелательной ноте, получив приглашение заходить как-нибудь на шабатную трапезу и традиционное пожелание: в следующем году – в Иерусалиме.

(на нижнем фото: синагога Охель Леа)

Михаил Нудельман (Германия)



