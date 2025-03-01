Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

С ленты сельских новостей Поморья. Март 1925 года

В разделе «Мелочи деревенской жизни» Архангельской губернской газеты «Волна» размещались короткие заметки из уездов, напоминающие современные посты в социальных сетях. Чем жили наши предки сто лет назад можно представить из присланных селькорами материалов преимущественно критического характера, опубликованных в номерах газеты за март 1925 года.   

 *** 

Во Власьевской вол. Шенкурского у. открыта ссудная сберегательная касса, в которую уже поступают первые вклады и серебряная и золотая монета на обмен. 

 *** 

Много кричат у нас в Княжестрове Архангельского у. о равноправии женщин, но на деле это далеко не так. У нас женщин обделили землей: они получают половину того, что получаю мужчины. 

 *** 

В деревне Высокая гора Труфаногорской вол. Пинежского у. открыта изба-читальня, в которую выписаны газеты «Волна» и «Крестьянская газета». 

 *** 

Не так давно еще вступил в исполнение своих обязанностей зав. торг. отделом Емецкого кооператива один из членов правления, а успел уже пристроить на службу приказчиком своего шурина. А второй член правления дает своему тестю работу: то табуретки ему заказывает, то столики, то в пекарне находит для него работу. Одним словом, оба неравнодушны к родственникам. 

*** 

В деревне Пянтино Чекуевской вол. Онежского у. беспартийный крестьянин Коротких родившегося ребенка октябрил. Обошелся без попа. 

*** 

В селе В Березник Лешуконской вол. Мезенского у. почему-то после выборов правления кооператива цены повысились. Чем это объяснить? 

 *** 

В Никольском кооперативе Емецкого уезда будто бы в правлении работает поп, жалованье получает приличное. Неужели не нашлось более подходящего работника? 

 *** 

В деревне Лукиной Наволоцк. вол. Онежского у. крестьяне подали в СИК заявления на осушку реки Паленьги, но ответа на это заявление нет. Почему же председатель СИКа не отвечает? 

 *** 

Комсомольцы Пустошинской ячейки РКЛСМ и группа беспартийных граждан коллективно подали заявление в местный культ верующих об исключении их из рядов верующих. 

 ***

В д.Ваймуга Емецкой вол. 2 месяца тому назад была открыта изба-читальня. За это время было сменено 4 избача. Понятно, что при такой постановке дела работа ведется слабо. 

 *** 

В Лявленском кооперативе Арх.у. не всегда бывают товары первой необходимости: махорка, растительные масла, рыба и т.д. Этим кооператив отрывает покупателей от себя и отдает их в руки спекулянтам. Подтянись, правление! 

 ***

Председ. артели Лесомолсоюза в с. Пиньгише Емецкого у., чтобы сэкономить больше рыбы, подливает к ней воды. И когда только крестьяне-рабочие проснутся и прогонят этого паука. 

 *** 

Изба читальня в д. Кице Шенкурского у. работы почти никакой не ведет. На стене висит расписание работы кружков — и только. 

 *** 

В Больше Нисогорах Лешуконской вол. женщины на собрании вынесли постановление принять меры борьбы с хулиганством и распущенностью молодежи. Они решили в корне искоренить это зло.

 ***

При чтении новостей вековой давности вспоминается цитата из написанной более двух тысячелетий назад книги Екклесиаста, автором которой считают царя Соломона: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем». Прав мудрец. 

 ***

В старые газеты заглянул Александр Чашев

30 март 09:00 | : Горячая тема / Будни

Главные новости


Владимир Харлов: «Мы продолжаем курс Артура Николаевича Чилингарова»
«Агния»: Рожайте и воздастся

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2025 (412)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)



Деньги


все материалы
«    Март 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20