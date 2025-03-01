С ленты сельских новостей Поморья. Март 1925 года

В разделе «Мелочи деревенской жизни» Архангельской губернской газеты «Волна» размещались короткие заметки из уездов, напоминающие современные посты в социальных сетях. Чем жили наши предки сто лет назад можно представить из присланных селькорами материалов преимущественно критического характера, опубликованных в номерах газеты за март 1925 года.

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Во Власьевской вол. Шенкурского у. открыта ссудная сберегательная касса, в которую уже поступают первые вклады и серебряная и золотая монета на обмен.

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Много кричат у нас в Княжестрове Архангельского у. о равноправии женщин, но на деле это далеко не так. У нас женщин обделили землей: они получают половину того, что получаю мужчины.

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В деревне Высокая гора Труфаногорской вол. Пинежского у. открыта изба-читальня, в которую выписаны газеты «Волна» и «Крестьянская газета».

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Не так давно еще вступил в исполнение своих обязанностей зав. торг. отделом Емецкого кооператива один из членов правления, а успел уже пристроить на службу приказчиком своего шурина. А второй член правления дает своему тестю работу: то табуретки ему заказывает, то столики, то в пекарне находит для него работу. Одним словом, оба неравнодушны к родственникам.

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В деревне Пянтино Чекуевской вол. Онежского у. беспартийный крестьянин Коротких родившегося ребенка октябрил. Обошелся без попа.

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В селе В Березник Лешуконской вол. Мезенского у. почему-то после выборов правления кооператива цены повысились. Чем это объяснить?

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В Никольском кооперативе Емецкого уезда будто бы в правлении работает поп, жалованье получает приличное. Неужели не нашлось более подходящего работника?

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В деревне Лукиной Наволоцк. вол. Онежского у. крестьяне подали в СИК заявления на осушку реки Паленьги, но ответа на это заявление нет. Почему же председатель СИКа не отвечает?

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Комсомольцы Пустошинской ячейки РКЛСМ и группа беспартийных граждан коллективно подали заявление в местный культ верующих об исключении их из рядов верующих.

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В д.Ваймуга Емецкой вол. 2 месяца тому назад была открыта изба-читальня. За это время было сменено 4 избача. Понятно, что при такой постановке дела работа ведется слабо.

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В Лявленском кооперативе Арх.у. не всегда бывают товары первой необходимости: махорка, растительные масла, рыба и т.д. Этим кооператив отрывает покупателей от себя и отдает их в руки спекулянтам. Подтянись, правление!

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Председ. артели Лесомолсоюза в с. Пиньгише Емецкого у., чтобы сэкономить больше рыбы, подливает к ней воды. И когда только крестьяне-рабочие проснутся и прогонят этого паука.

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Изба читальня в д. Кице Шенкурского у. работы почти никакой не ведет. На стене висит расписание работы кружков — и только.

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В Больше Нисогорах Лешуконской вол. женщины на собрании вынесли постановление принять меры борьбы с хулиганством и распущенностью молодежи. Они решили в корне искоренить это зло.

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При чтении новостей вековой давности вспоминается цитата из написанной более двух тысячелетий назад книги Екклесиаста, автором которой считают царя Соломона: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем». Прав мудрец.

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В старые газеты заглянул Александр Чашев