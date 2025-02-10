Ломоносовы просто одолели. В чём правда Валентины Матвиенко

Распределяют на завод

Сто инженеров каждый год,

Ученых даже присылают раз в неделю.

А на заводе говорят:

«У нас нехватка в слесарях.

Образованные просто одолели».

(Михаил Ножкин)

Заявление спикера Совета Федерации о том, что надо искусственно сокращать набор провинциальных абитуриентов в столичные вузы, шокировало общественность.

Особенно в части рассуждения о вырабатываемом неудачниками комплексе неполноценности, который можно перефразировать «не по Сеньке шапка». Как-то странно это слышать от уроженки украинской Шепетовки, ставшей одним из самых успешных и «долгоиграющих» политиков в юбке.

Или матвиенки уже такими рождаются, с золотой серьгой в пупке? Всё может быть.

Предположим, от долгого сидения в Москве в здании на Большой Дмитровке у женщины элементарно замылился глаз. Нам же с малой родины Ломоносова хорошо видно. Например , что у архангельской молодёжи поступление в местные вузы считается «отстоем». Хотя образование здесь дают вряд ли хуже. Иногда, правда, залипают на коррупции… ну, а где этого нет.

Зато, если ты отучился в московском или питерском, но вернулся в родные пенаты, ты просто «лох педальный», никакие объяснения не принимаются. И не говорите, что вы такого никогда ни от кого не слышали.

Причём для родителей возможность отправить своё чадо обучаться в столицы, наверное, единственный аргумент в пользу ЕГЭ, где при подсчёте баллов не смотрят в графу «проживает» (так, по крайней мере, убеждают). И да будет вам известно, в советское время москвичи не могли поступить на дневное отделение иногороднего вуза (только на уникальные специальности, которым не было аналогов в столице). Почему? Боялись армии мажоров-халявщиков в погоне за более низким проходным баллом?

Ну, а говорить о переизбытке специалистов в паре-тройке престижных профессий, в условиях капитализма и платного обучения просто смешно и неинтересно. Если родители захотели потратиться, почему нет? Тем более, что в коммерческих предприятиях при приёме на работу диплом отнюдь не главное (если вы, конечно, не идёте хирургом в частную клинику). Из моих друзей самые успешные в делах (не творческих) так и не обзавелись дипломами… не до того было.

Скорее, есть смысл говорить о получении высшего образования, когда ты изначально не рождён химиком, врачом или педагогом. Упаси боже барьерами или другими запретительными мерами. Исключительно по здравому разумению.

Свой пример самый близкий. С него и начну.

В восьмом классе захотел пойти в кулинарное училище. Сколько себя помню, любимой игровой площадкой была кухня. До дыр зачитал «Книгу о вкусной и здоровой пищи», составлял меню, перепортил, наверное, тонну продуктов, достававшихся с боем в очередях, придумывая собственные рецепты. Это не поощрялось, наоборот, гоняли от холодильника, ссылаясь на дефицит и безденежье.

После заявления «хочу быть поваром!» в моей шибко интеллигентной семье с дворянскими корнями началась настоящая паника, с заламыванием рук и закатыванием глаз – «ты нас решил опозорить перед всеми родственниками и соседями». Наверное, я бы не поддался из врождённого духа противоречия… но родная мама нашла контрприём. Просто высмеяла, рассказав, как я буду потихоньку таскать сумки с продуктами с кухни ресторана к себе домой, ибо на ту поварскую зарплату прожить было сложно. Мне картинка совсем не понравилась, в той системе социальных координат профессия официанта считалась гораздо престижней… не говоря уже о бармене или швейцаре.

Кстати, мама была не так уж неправа насчёт мелкого жульничества на рабочем месте. Советская власть цинично мало платила тем, кто мог что-то иметь сверху – поварам, официантам, банщикам и пр. Как бы подразумевалось – вот вам прожиточный минимум, остальное доворуете. В армии я познакомился с парнем из подмосковного Подольска, который рассказывал, как его мать-одиночка, воспитывающая трёх детей, каждое лето вывозила семью на юг. На какие деньги, удивлялся я. Она у меня повар в детском садике, мы даже хлеб никогда не покупали, пояснил боец.

Только я не думаю, что социализм рухнул именно из-за таких мам, они как раз его жертвы.

У моей мамы путь в профессию тоже шёл через родительские препоны. Когда она объявила, что поступила в Щукинское театральное училище (350 человек на место во время прослушивания), родня только вздохнула – что ж, не хватило ума стать инженером, бегай по сцене. Жизнь у театральных актёров во все времена была скудная – ставки начинались с 80 рублей, хорошо, если подкармливали кино, радио и телевидение (плюс, конечно, ёлки). Почему нам так мало платят, возмущались на собрании труппы. А за кайф жизни, звучало в ответ, не нравится – вас ждут заводы. Тем и жили…

Но остальная страна жила в другой системе ценностей. в армии, я столкнулся с тем, что подавляющее большинство людей идут работать не по призванию, не из-за интереса к профессии, а для того, чтобы просто жить. Мы, отпрыски советские интеллигенции, отягощенные сознанием высшего предназначения, могли по три раза менять институты, но шли к высшему образованию, как к самоцели. Я люблю свою работу, гордо говорили мы детям и жёнам, потому что иного логического объяснения необходимости каждый день вставать ни свет, ни заря ради 140 рублей в месяц просто не могли придумать. Впрочем, и 200-250 рублей зарплаты, которыми одаривали представителей рабочих профессий, практически не влияли на качество жизни. Ну, лишний раз в ресторан сходить, на такси проехаться… личная машина для подавляющего большинства советских граждан оставалась несбыточной мечтой. Впрочем, я знал семьи, где умели экономить и откладывать каждый месяц на отпуск, шубу или мебель… но ну её на фиг, такую жизнь.

Так вот, большинство населения нашей необъятной родины с уверенностью смотрело в завтрашний день. Закончил школу (ПТУ), ушёл в армию, потом на завод, где всегда нужны рабочие руки на любой позиции. И хорошо, если ты из рабочей династии, ваша фамилия известна и не сходит с доски почёта, вполне достойная мотивация к труду. А так, ходить каждый день к одному станку, точить одну и ту же деталь, или водить свой трамвай по одним и тем же рельсам без возможности хоть раз срезать свой путь… для меня равносильно добровольной каторге.

Вы, кстати, в курсе, что когда-то работягам платили гораздо меньше ИТР? Но потом спохватились, возник дефицит рабочих кадров, да и нарушался основополагающий принцип пролетарской гегемонии. В итоге инженеры стали малооплачиваемыми, под них постепенно подравняли остальные прослойку. Быть рабочим стало престижно, плюс праздничные заказы, путёвки-курсовки, талоны на мебель. Настолько престижно, что те, кто выбрал для себя такой путь, ленились получить даже среднее образование. Для таких даже пришлось снять «Большую перемену», чтобы загнать за парты школ рабочей молодёжи. Говорят, получилось. Немного…

Тут можно пойти дальше и порассуждать о необходимости полного среднего образования. ещё в армии начал задумываться над бессмысленной тратой средств, времени и ресурсов ради идеи всеобщего среднего образования. Разве так необходима тригонометрия будущему хлеборобу… а уж если он захочет прочесть Анну Каренину, то сделает это без всякого учебника и разбора моделей поведения главных героев любовного треугольника..

И куда мы с вами зайдём, если всё будем мерить рациональностью, в том числе, бюджетных трат? Представляю, какое было бы у меня окружение (семейное в том числе), ограничься я кулинарным училищем. Впрочем, если не знать другой жизни, работать сварщиком и получать как пять учителей физики, может, оно и ничего.

Только дайте нашим детям шанс выбирать себе судьбу самостоятельно, без подсказки сверху, тем более, ограничений. Так будет честнее.

Леонид Черток