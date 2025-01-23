Иосифу Сталину, человеку и танку

Мы продолжаем спорную тему установки памятника (бюста) генералиссимуса Сталина в центре Архангельска. Сегодня мнение публициста Михаила Силантьева:

- Периодически в прессе вспыхивают споры о том - нужен или нет памятник "вождю всех народов" нашему городу. Поклонники таланта Советского генералиссимуса пытаются доказать, что памятник нужен. Другие им категорически возражают. И всё это длится уже не первый год.

Сторонники Сталина несколько лет назад даже скинулись и самостоятельно сделали его бюст и установили где-то за гаражами, куда только они и знали тропинку - и долго этим гордились. Но именно на том пустыре несколько лет назад началось возведение многоэтажки, и памятник пришлось убрать. Теперь все думают - что будет дальше и спорят, спорят, спорят... То, что новоназначенный Вологодский губернатор первым делом у себя установил памятник Иосифу Виссарионовичу, подлило масло в огонь и в нашу действительность - споры вспыхнули с новой силой...

Но на мой взгляд - всё это давно не имеет смысла, ведь "памятник Сталину" в Архангельске давно стоит в самом его центре! Просто большинство до сих пор не понимают, что это за памятник и кому он посвящён. Ведь он сделан не в виде обычного бюста с характерным силуэтом - памятник метафоричен. Он весь - олицетворение мощи СССР, Победы в ВОВ, несокрушимости нашей Армии! Ведь этот памятник - боевая машина, тяжёлый танк "ИС-3", расшифровывающийся как "Иосиф Сталин"!

Что о нём известно:

Изготовлен он был в победном 1945 году и поэтому в боевых действиях принять участие не успел, хотя и был доставлен на фронт. Есть даже информация что он принимал участие в Параде Победы, прошедшем в Берлине в 1945 году.

ёНаш архангельский танк "ИС-3" с тех самых пор стоял на вооружении 77-й Гвардейской Краснознаменной ордена Ленина и Суворова 2-й степени Московско-Черниговской дивизии.

Эта славная воинская часть была сформирована в июле 1941 года в Москве как 21-я дивизия народного ополчения Киевского района города, участвовала практически во всех крупнейших сражениях ВОВ, за боевые подвиги награждена орденами и специальным именем. Знаменита она и тем, что в её составе был создан отдельный "Батальон Славы" - подобного больше не было нигде.

В конце января 1945 года Военный совет 69‑й армии стрелковому батальону гвардии майора Бориса Емельянова присвоил почётное наименование «Батальон Славы». Весь рядовой и сержантский состав батальона был награждён орденами Славы, командиры взводов — орденами Александра Невского, командиры рот — орденами Красного Знамени. Самому же майору Б. Н. Емельянову и старшему лейтенанту М. Н. Гурьеву было присвоено звание Героя Советского Союза.

А в 1946 году её местом постоянной дислокации становится Архангельск, где в микрорайоне "Лесная речка" (между городом Архангельском и городом Новодвинском - ранее бывшим отдалённым районом Архангельска) был построен военный городок. Там, прямо перед въездом в эту воинскую часть, на высоком постаменте и был установлен этот "танк Победы" после того, как истёк срок его службы.

1 марта 1996 года созданную ранее на базе этой дивизии бригаду расформировали. Знамёна и регалии отдали 332-му отдельному батальону морской пехоты Каспийской флотилии, на базе которого в дальнейшем - уже в 2000 году была сформирована 77-я отдельная гвардейская Московско-Черниговская ордена Ленина, Краснознамённая, ордена Суворова бригада морской пехоты.

Об истории этой прославленной воинской части сегодня можно узнать в школьном музее 93 Архангельской школы, расположенной в этом самом посёлке. А в 2021 году вышла книга о ней "Дивизия героев: от Москвы до Эльбы". Найти её можно в библиотеках.

Наш танк вплоть до 1999 года со своего постамента охранял заброшенную военную базу, а после был отправлен на военный склад. Времена были лихие - воинское начальство планировали этот раритетный танк продать по цене металлолома любому - любители военной экзотики уже присматривались к нему. (говорят, что там же на складах были и другие образцы техники военных лет - и "Т-34", и "Катюша" и пр - и все они были проданы). Но попытка продажи "ИС-3" под видом утилизации была сорвана ветеранами воинской части, которые инициировали обращение к министру обороны РФ с просьбой передать танк городу Архангельска для использования его в качестве памятника.

Кстати, я тогда даже разработал целый проект устройства аналога столичного "парка Победы" в Архангельске (в громадном Ломоносовском парке города), где можно было бы разместить большую выставку под открытым небом подобных образцов военной техники, имевшихся тогда на складах расформированных воинских частей, которых вокруг нашего города было очень много. Но руководству области это всё оказалось не интересным...

Табличка с описанием характеристик этой боевой машины на постаменте танка "ИС-3" в Архангельске

В казармы на "Лесной речке" в 2008 году переезжает исправительная колония №7, ранее располагавшаяся в древней "Новодвинской крепости" Архангельска - памятнике федерального значения, который был передан на баланс областного краеведческого музея. Организацией перевода колонии мне пришлось несколько лет заниматься как депутату облСобрания - так что успел хорошо познакомиться с казармами - не смотря на то что несколько лет они были заброшены, в целом их состояние было хорошим и потребовал лишь косметического ремонта, который колония сделала своими силами в течении нескольких лет, предшествовавших переезду.

А история танка "ИС-3" продолжилась.

В 2010 году по инициативе ветеранов части мэрия Архангельска обратилась в МинОбороны РФ с просьбой передать танк городу. Документы там ходили 2 года, пока инициаторам не удалось выйти на командующего войсками Западного округа Аркадия Бахина. С его поддержкой вопрос был решён.

Танк сначала отправился на 176 судостроительный завод в Соломбале, где его отреставрировали и заблокировали механизмы. И накануне 9 мая 2012 года танк был привезён и установлен в самом центре Архангельска - на Троицком проспекте, напротив здания бывшего "Дома офицеров" (ныне это "центр "Патриот").

В отличие от расположенного в 500 метрах от него старого английского танка "Марк 5", танк "ИС-3" стоит без футляра - видимо потому, что помоложе будет и не так на погоду реагирует... Ну а раз так, то это даёт возможность прикоснуться к нему, почувствовав мощь и силу Иосифа Сталина!

А кто сказал что сам генералиссимус не предпочёл бы собственный бюст ему?!