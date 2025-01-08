Памятник И.В. Сталину в Архангельске. История вопроса

Придерживаясь незыблемого принципа нашей редакции – в спорных вопросах предоставлять слово всем оппонентам, мы открываем дискуссию на тему установки в Архангельске к всеобщему доступу памятника генералиссимусу Сталину. Свое отношение к этому историческому персонажу главный редактор ИА RUSNORD Леонид Черток уже высказал в материале «Тараканище».

Сегодня мнение нашего политического обозревателя, члена КПРФ Михаила Скоморохова. Как раз в день кончины Усатого (5 марта 1953 г.).

Мне не удалось нигде найти отношение самого И.В. Сталина к установке памятников себе ещё при жизни. Не, получилось, потому, что он не воспринимал эти памятники как поклонение ему - Иосифу Джугашвили.

Он отделял себя, как живого человека, личность и образ вождя - Сталина, как символ пролетарской страны.

Помните этот эпизод, исторически достоверный, когда он объясняет «нашкодившему» Василию (сыну Сталина), показывая на свой портрет на стене:

- не здесь Сталин, указывая пальцем на себя, а там, и показывает на портрет.

Вот , что сказал социолог Russian Field Илья Дорханов.

«Я бы не назвал отношение россиян к Сталину неким идейным сталинизмом. Кто бы что ни говорил на опросах, мало кому из россиян действительно хочется мобилизационной экономики, массовых репрессий, ограничений на разводы или смену работы — пусть даже ради тех или иных государственных достижений. Скорее Сталин воплощает, с одной стороны, идею сильного государства, способного отстаивать свои интересы на международной арене, а с другой — представление об утраченном социальном государстве с высоким уровнем социальной мобильности, регулярными снижениями цен и так далее. И неважно, насколько эти представления соответствуют тогдашней действительности»

Впервые идея установки памятника И. Сталину появилась, как реалистичная, в 2016 году. Фактически её возглавил и начал осуществлять тогда ещё член КПРФ, активист, депутат городской Думы Александр Афанасьев. Человек весьма харизматичный и уважаемый.

До этого она витала в «воздухе», как кантовская «вещь в себе», т.е идея есть, а способов претворения в её жизнь - нет.

Александр Валерьевич, успешный предприниматель с весьма разветвлённой структурой бизнеса, разумеется, человек рациональный и умеющий всё просчитывать на десять ходов вперёд, - всё прекрасно понимал. Весь расклад. Все сложности и проблемы этого проекта, однако он пошёл на этот шаг.

Почему ? - другой вопрос.

А трудности были финансовые и с местом, где будет установлен памятник. Особенно важен был пункт , где он будет стоять.

Я тогда, написал открытое письмо к членам партии ( КПРФ ), где честно и прямо поставил проблемы, с которыми прийдётся столкнуться .

Ответа на все поставленные вопросы не последовало.

Как я и предполагал, финансовая часть вопроса - сбор денег на памятник - «забуксовала». Собрали только 300 000 из озвученной стоимости в 1 500 000, возможно, я немного ошибаюсь в цифрах, уже прошло много времени.

Документов я не видел, никто не показывал, поэтому довожу только те сведения, которые доводились до нас в устной форме. Финансовая яма явно была предполагаема, невозможно было собрать искомую сумму, во всяком случае, используя только кошельки партийцев. К сочувствующим этой идее, а их было немало, никто не обращался.

Не было никакого механизма сбора денег среди поддерживающих эту идею, и никто её не прорабатывал, что для меня тогда было странно. Хотя… если бы все было продуманно до конца, деньги были бы быстро собраны.

По итогам этой кампании, недостающую сумму, по – моему, 1 200 000 внёс товарищ Афанасьев из своих личных средств.. Соответственно, с тех пор памятник находится в его юридической собственности.

Самый главный вопрос - где будет установлен памятник ?

А вот здесь , главная интрига, пока - НИГДЕ.

Он, конечно, стоит. Сейчас в музее мореходного училища им. Воронина, а до этого несколько лет стоял на автостоянке, но это , как предполагают инициаторы этого проекта , временное место.

С разрешением на установку памятника, как и предполагалось изначально, случились самые большие трудности.

Ещё тогда, в 2017 году, было направлено заявление в мэрию г. Архангельска с просьбой подобрать место для установки. Прошло открытое заседание комиссии по топонимике, на котором мне удалось присутствовать, где мнения разделились. Однако по итогам голосования было отказано в разрешении, большинство членов комитета было против.

Были и другие попытки получить конкретное место для установки памятника, но по формальным признакам - земля находится не в городской собственности и т.п. - всякий раз получали отказ.

Пришлось мне присутствовать и при встрече тогда ещё ВРИО губернатора А. Цыбульского с активом КПРФ в 1920 году. Александр Витальевич и на острый вопрос о памятнике И.В. Сталину, который городские власти не позволяют установить в центре Архангельска, ответил так : «Конечно я признаю вклад Сталина в Победу, но установка памятника возможна только после широкого общественного обсуждения».

После этого я разработал, в полном соответствии с действующим законодательством, пакет для проведения опроса, в котором должны были принять 1100 человек, с целью полной репрезентативности.

Во время встречи с Афанасьевым у памятника Сталину 21 декабря 2020 года, я ему сделал предложение о проведении опроса и своей помощи. Нужно было только найти 8 - 10 человек волонтёров, желательно молодых ребят и девчат.

Прошло уже 5 лет, но на моё предложение никто из активистов не ответил.

Хотя нет, предложили - а ты сделай сам, один.. Вот так.

Архангельский обком КПРФ также не дал никакой поддержки в этом проекте.

Разве только Александр Новиков, в то время ещё первый секретарь, предложил его поставить в Сольвычегодске.

Предложение хорошее, тем более, что Сталин там отбывал ссылку, и я его поддерживал.

Однако инициаторы проекта, не согласились на это предложение.

Вернувшись к своему открытому письму, я там не только указывал на возможные трудности, но внёс другое предложение -

- А давайте поставил памятник Карлу Марксу ! Никто не станет противится этому решению, деньги бы быстро собрали, да и город бы поддержал. Тем более и улица такая есть в городе, а с тем , что он является родоначальником марксизма никто не поспорит , да и последователей у него много, тот же Карен Шахназаров , Камалла Харис ..

- Не хотите Марксу, давайте Троцкому - отцу основателю Красной Армии. Человеку, фактически совершившим Октябрьскую революцию. Нигде таких памятников нет, да и против никто не будет, он вроде как потерпевший , а заслуги у него несомненные для становления и защиты Советского государства..

Ответа никто не дал, промолчали.

Там же, в своём письме, я задавал вопрос и ещё один вопрос :

- а каков глубокий смысл в установке этого памятника?

Мне отвечали, некоторые товарищи из этой инициативной группы:

- м ы будем собираться и восхвалять товарища Сталина.

Но это противоречит даже самому «сталинскому» подходу, он никогда не был за то, что бы его превращали в икону. Наоборот, считал, что нужно изучать и претворять в жизнь его теоретическое наследие и практику построения социализма..

Мысль о том, что будут восхвалять и восхищаться его личностью, как я говорил уже выше, Сталина просто отвращала.

Чтобы это понять, приведу характерный пример из жизни моей бабушки. Она всю жизнь была искренне верующей. Не пропускала церковных канонов, праздников, молебен. Каждое воскресенье ходила в церковь, молилась и находила в этом душевное упокоение.

Но, понимая её церковное влечение к символике, хочу объяснить, что это было лишь внешнее, обрядовое отношение к религии, исполнение атрибутов.

Бабушка не читала Библии и Евангелие. Не изучала их смысл. Но её доброта, уверенность в своих жизненных ценностях, компенсировала всё.

Так и здесь, походы к проблеме установки памятнику Сталина совсем не означают изучения и понимания его идей и работ. Только атрибутика, внешнее поклонение и всё. Похожее поведение.

Так вот, ещё в 2016 году я предлагал свою помощь в продвижении формирования положительного образа И.В. Сталина. Более того, написал несколько статей по этим вопросам и поддержал идею установить его памятник в сквере на ул. Терехина, где убрали памятник В.И. Ленину, назвав его лишённым художественной ценности.

Однако активисты как-то не стали заниматься этим вопросом. Провели в весьма узком кругу какое-то обсуждение его роли в жизни страны - и всё. Я об этом узнал случайно. Через две недели.

Хотя можно было развернуть целую компанию - лекций, семинаров, публикаций в СМИ (у меня так же был разработан целый и конкретный план. На что они (активисты) снова сказали - сам и ходи, агитируй. А вы-то чем будете заниматься ? Спрашивал я у них. ).

Сам Сталин любил всякие там обсуждения и дискуссии при условии, что они проходят в «правовом поле», т.е. на станицах газет и журналах, и конструктивны. Вспомните, например, дискуссию о проблемах языкознания. .. И таких было много.

А модель сталинской экономики, прекрасно описанной недавно вышедшей книги «Кристалл роста» Александра Галушко - разве это не повод провести дискуссии, беседы? Здесь будут нужны подготовленные люди, хорошо разбирающие в проблеме и способные просто и доступно всё донести до аудитории.

Вот тогда и появится - формирование общественного мнения , поддержка той эпохи.

6 февраля 2025 года в программе «Позиция» выступили сторонники и противники установки памятника Сталину в Архангельске. Я внимательно посмотрел эту программу и скажу честно, что доводы сторонников и противников были весьма аргументированы, правда Илья Азовский был несколько эмоционален, а эмоции в такой дискуссии не помогают.

Так вот, Андрей Викторович Репневский, как раз и обратил внимание на те вопросы, что я подымал уже очень давно:

- предлагают нам провести опрос общественного мнения , а это очень дорого, кто будет платить ?

- уже четыре года всё готово, чтобы провести опрос самостоятельно , без денег. Но никто не «шевелиться». Почему ?

- как нам формировать общественное мнение, мы только один раз провели встречу.

- «спасение утопающих, дело рук самих для утопающих», кто мешает вам работать в этом направлении?

Причиной появления этой дискуссии в эфире стало новое обращение сторонников установки памятника к Губернатору…

Т.е опять всё по кругу, без подготовки, без всякой работы по формированию общественного мнения, без проведения опроса и опубликования его результатов.

Образно говоря - головой об стену.

Зачем? Когда есть чётко сформулированная позиция губернатора - надо провести опрос общественного мнения .

Почему молчит Афанасьев? Утратил интерес к проекту?

Давно утратил.

Из канцелярии губернатора ответили - решать вопрос об установке памятника И. Сталину будет город - «ему все карты в руки».

Опять всё отдадут комиссии по топонимики, а что они там порешают - неизвестно.

А что показывают сторонние результаты опросов?

Во время проведения передачи «Позиция», проводили опрос зрителей - результат : 48% за установку памятника, 51 % против.

Когда проводили в 2017 году, было зеркально наоборот : 51% за , 48% против.

Аналогичный опрос проводил канал НТВ осенью прошлого года в рамках передачи «Место встречи». Результаты были следующие : 1/3 за, 1/3 против и 1/3 всё равно...

Хотя после начала СВО, отношение к советской истории изменилось, у многих воинов нашивки с флагом СССР, проходит антифашистская идеология, идеология Победы, и всё связано с именем Сталина. Отношение людей к той далёкой эпохе меняется. Следовательно должно и измениться и отношение к Сталину, как символу нашей Победы. Надо только доказать, что это так. Но наши активисты с упорством, достойным лучшего применения, ничего этого не делают…

Поэтому, какое решение примет мэрия, приходится только догадываться.

На мой взгляд, сторонникам установки памятника в Архангельске И.В. Сталину нужно было самим действовать конструктивно, чтобы добиться положительного результата .

А читателям я предлагаю оставить свой комментарий, перейдя на «Руснорд» ВКонтакте.

За установку памятника. Против установки памятника. Мне всё равно.

Михаил Скоморохов