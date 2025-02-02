«Дорожные бесы» с васьковской дороги пошли в «пляс». «Архангельскавтодор» и г-жа Рудкина пока не чешутся

В пятницу днём 21 февраля, около 16 00, произошло очередное происшествие на ставшем уже знаменитым «заколдованном» участке васьковской дороге («Дорожные бесы» на васьковской дороге продолжают собирать свой «урожай» Руснорд ).

Что интересно, все аварии происходят по пятницам, днём, приблизительно в одно и тоже время, на одном и том же месте - в районе остановки автобуса СНТ «Тайга».

Столкнулись два автомобиля «Тойота РАФ 4» и «Лада - Веста». Водители, слава богу, не пострадали - ни царапинки, а вот техника, как говорится, в «хлам».

Поговорив с пострадавшими, удалось выяснить интересные факты - водитель с «Тойоты» , назовём его Владимир Сергеевич, пенсионер, дачник из СНТ «Тайга», выезжая из посёлка в районе остановки, не видел никакого проезжающего автомобиля, только одиноко стоявшего на остановке человека одетого в чёрный плащ с капюшоном. Поэтому он рискнул нарушить правила дорожного движения и повернуть на дороге в сторону аэропорта (разворот там запрещён, но знака нет, только сплошная одиночная полоса разметки, занесённая снегом и наледью). Однако, едва выехав на дорогу, ещё не пересекая сплошную полосу, он вдруг увидел несущегося на него с большой скоростью автомобиль со стороны аэропорта. Чёрный человек на остановке исчез - столкновения избежать не удалось.

Водитель другого автомобиля - «Лада Веста», житель посёлка Васьково, назовём его Андрей, тоже видел одинокого человека на остановке в чёрном плаще. Однако, подъезжая к остановке, он заметил, что человек вдруг ... исчез , а на дорогу стал выезжать неведомо откуда взявшийся автомобиль «Тойота» белого цвета. Он попытался затормозить (на дороге есть следы торможения) и выйти на встречную полосу, но не смог избежать столкновения.

На месте дорожного происшествия остановилось много машин - люди готовы были прийти на помощь, подошли и дачники из «Тайги». Разговор сразу принял интересный оборот. Стали обсуждать это «заколдованное» место и «чёрного человека», который всегда появляется здесь перед аварией..

Потерпевшие так же рассказали об его появлении перед аварией и внезапном исчезновении.

Один из дачников, мужчина в зелёной куртке и красной спортивной шапке, рассказал такую историю:

- вышел он накануне происшествия поздно вечером на крылечко дачи покурить, а .. в стороне дороги, над макушками ёлок, кружатся в хороводе бесы ,взявшись за руки, кружась и виляя хвостиками, поочереди выбрасывая ножки в центр круга.

- веселились наши «дорожные бесы», плясали , радовались , уже задумали своё очередное подлое дело.

- а Вы серьёзно их видели ? Может выпивали ?

- да ты что, ну выпил чекушку и две полторашки пива, это разве «выпивали», так - для согрева.

Собравшиеся на месте происшествия зеваки рассказывали много историй связанных с такими необычными «заколдованными» местами. Но пришли к одному выводу - надо «крестным ходом» изгонять разбушевавшихся бесов. Где проводили такие обряды - аварии прекращались, бесы уходили на другое место.

А организовать такое таинство должна госпожа Рудкина, ведь она же руководитель Приморского округа, кому как не ей заботиться о народе и его безопасности.

А она не «чешется», вот бесы и пляшут хороводом, а потом «собирают свой урожай».

Вот так.

Однако, нашлись и рационально мыслящие люди.

Увидели в данных происшествиях недоработки «Архангельскавтодора».

Во - первых , дороги плохо чистятся , не видна разметка.

Во - вторых, дороги при маленьких минусовых температурах скользкие, машины заносит.

В - третьих не хватает знаков, не видя разметки водители ездят кто во что горазд.

Не «чешется» никак «Архангельскавтодор», плохо выполняет свою работу, раз такая аварийность на васьковской дороге...

Надо областному Правительству, наверное, вмешаться и исправить ситуацию..

Михаил Скоморохов



