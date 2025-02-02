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Архангельск. Из истории обледенений

Главная новость января-февраля 2025 года — гололёд. Падают, калечатся люди.  

Что делать?

В январском 1915 года номере газеты «Архангельск» сердобольный начальник Архангельской тюрьмы предложил вариант решения вопроса. Воспользовались ли им городские власти неизвестно. Но как-то надо бороться с ежегодным, извечным бедствием.

Или прав Эрих Мария Ремарк: «То, что повторяется часто, уже не может болеть так сильно»? Для плаката у входа в травматологию годится. Вдруг да утешит пациентов.  

…Или поморским брендом гололёд объявить? 

Александр Чашев

24 февраль 08:00 | : Горячая тема / Скандалы

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