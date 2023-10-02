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Северодвинские приставы заплатят штраф за должностные преступления

Вступил в законную силу приговор Северодвинского городского суда Архангельской области от 12.09.2023, которым старший судебный пристав и судебный пристав исполнитель ОСП по г. Северодвинску УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу признаны виновными по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Суд установил, что начальник ОСП по г. Северодвинску, зная о наличии у открытого акционерного общества значительного объема имущества, подлежащего аресту, изъятию, оценке, передаче под охрану или на хранение и реализации, с целью повышения своего авторитета перед подчиненными сотрудниками путем передачи и реализации им по заниженным ценам в безвозмездное пользование части имущества должника, вступил в период с 23.01.2017 по 14.11.2017 в преступный сговор с судебным приставом-исполнителем ОСП по г. Северодвинску, которой поручил оценить имущество заведомо ниже рыночной стоимости с целью его дальнейшего приобретения начальником ОСП и другими сотрудниками ОСП по г. Северодвинску. 

Также он дал  указание о не включении части изъятого имущества в акт о наложении ареста (описи имущества) с целью его сокрытия от взыскателей и представителей должника по исполнительному производству и оставления имущества в пользовании сотрудников ОСП по г. Северодвинску, распорядился не передавать изъятое имущество в специализированную организацию для реализации на комиссионных началах.

Таким образом, он и его подчиненная грубо нарушили права и законные интересы взыскателей в рамках исполнительного производства, причинив им ущерб, выразившийся в неполучении ими удовлетворения своих требований о взыскании на сумму не менее 411 652,71 рублей.

Виновным назначено наказание в виде штрафа в сумме 75 000 рублей каждому, которое начальнику ОСП с учетом зачета меры пресечения в виде домашнего ареста и запрета определенных действий снижено до 24 000 рублей.

В соответствии с позицией прокурора судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда согласилась с тем, что должностные лица службы судебных приставов правильно признаны виновными в инкриминированном преступлении, жалобы стороны защиты с доводами об отсутствии состава преступления в действиях начальника ОСП оставлены без удовлетворения.

(фото с https://runews.biz) 

13 ноябрь 09:41 | : Скандалы

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