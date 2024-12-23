Прокуратура Архангельской области: Сегодня ты на коне, а завтра...

Листая январскую информационную новостную ленту, зацепилась глазом за публикацию о поздравлениях в адрес прокуратуры региона от представителей всех ветвей власти.

Нет сомнения, что адресату в преддверии профессионального праздника было подарено понимание того, что о нем помнят, его любят и ценят.

Прокурор области Хлустиков Николай Николаевич не разочаровал облеченных властью: "За каждым нашим решением и мерой реагирования — восстановленные права граждан, интересы общества, а в итоге — вера людей в торжество закона и справедливости".

Грустно, что среди поздравителей в общем хоре НЕ БЫЛО уверовавших в слова прокурора обычных, рядовых людей области - с роскошными букетами, со словами признательности и восторга.

БЫЛО И ЕСТЬ в информационном пространстве ДРУГОЕ - сонмище комментариев: взывающих и изверившихся, критических и умоляющих, хлестких, вопросительных, возмущенных...

И ни одного - с благодарностью.

Блуждая среди россыпи комментариев жителей области о намертво стабильных отключениях света, воды и тепла, непролазных дорогах, о задыхающейся медицине, регулярно горящих и утопающих в воде и дерьме убогих строениях, об искореженных и непостроенных мостах... тщетно пыталась найти отзывы, подтверждающие слова РУКОВОДИТЕЛЯ - прокурора Архангельской области и НАО Хлустикова: "за каждым нашим решением и мерой реагирования — восстановленные права граждан".

Как ни странно, но даже по атмосфере, поведению и компетентности подчиненных сразу понимаешь: ЕСТЬ или НЕТ здесь РУКОВОДИТЕЛЯ.

Ибо без столбов и забор не стоИт.

И не будет стоять, пока в официальных ответа с пунктуационными ошибками за подписью прокурора г. Северодвинска Федоровцева Игоря Дмитриевича среди иных перлов искрятся подобные: "ответ направлен заявителю в личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг".

Каково?! А?!

Не будет стоять, пока официальные ответы областной прокуратуры будут ассоциироваться с говорящим заголовком недавней публикации: " Прокукарекал, а там хоть не рассветай" .

Не будет стоять, пока надзор областной прокуратуры за исполнением законов судебными приставами зыбкий.

СОВЕТ поискать ответ на обращение в Спаме - массовой рассылке сообщений без согласия получателя - С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ руководителя управления ФССП по Архангельской области и НАО САМОХВАЛОВА Алексея Николаевича РАЗУМЕН, поэтому просьбой заявителя продублировать таковой на бумажном носителе в управлении пренебрегли.

Как и следовало ожидать - с чувством исполненного долга.

Среди нюансов, ПОРОДНИВШИХ, с моей точки зрения, названных руководителей областной прокуратуры и управления судебных приставов, - желание зацепить непричастных, подтащить.. сделать виноватыми, на молодежном сленге - "скосить стрелы".

По поводу стрел - в пику руководителям: кто из руководства прокуратуры либо управления понес ответственность за хищение рядовыми судебными приставами денежных средств граждан с депозитного счета службы судебных приставов в размере почти трех миллионов рублей?

Или все не при делах? В течение трех лет?

И все-таки признАюсь: странно, но словосочетание "областная прокуратура" вызывает в том числе и положительные эмоции, ассоциируясь с фамилией Белогурова Сергея Викторовича - бывшего и.о. прокурора области.

Я запомнила его именно в тот период. Адекватно реагирующий. Достойный. Знающий цену собственной репутации.

Руководители - умные, требовательные, вдохновляющие - всегда в памяти.

Картинка из прошлого: захожу в кабинет родственника - удивительного, уверенного, ироничного руководителя огромного коллектива.

На помещенном в рамочку листе бумаги - фраза, вызывающая, мягко говоря, недоумение.

- Для кого?

- Для себя. Для тех, у кого самомнение подпрыгнуло выше крыши, для захлебнувшихся от собственной значимости, для устроивших себе, ненаглядным , праздник жизни... Чтобы не забывали.

ЧИТАЮ: СЕГОДНЯ — НА КОНЕ, А ЗАВТРА — МОРДОЙ ОБ СТОЛ.

ГРУБО? ДА, ГРУБО. ЗАТО ДОХОДЧИВО.

Екатерина Ляпунова, неравнодушный житель Северодвинска