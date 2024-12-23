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Прокуратура Архангельской области: Сегодня ты на коне, а завтра...

Листая январскую информационную новостную ленту, зацепилась глазом за публикацию о поздравлениях в адрес прокуратуры региона от представителей всех ветвей власти.  

     Нет сомнения, что адресату в преддверии профессионального праздника было подарено  понимание того, что о нем помнят, его любят и  ценят.

    Прокурор области  Хлустиков Николай Николаевич не разочаровал  облеченных властью: "За каждым нашим решением и мерой реагирования — восстановленные права граждан, интересы общества, а в итоге — вера людей в торжество закона и справедливости".

     Грустно, что среди поздравителей в общем хоре  НЕ БЫЛО  уверовавших в слова прокурора обычных, рядовых людей области - с роскошными букетами,  со словами признательности и восторга.

     БЫЛО И ЕСТЬ  в  информационном пространстве ДРУГОЕ  - сонмище   комментариев: взывающих и изверившихся, критических и  умоляющих,  хлестких, вопросительных, возмущенных... 

      И ни одного - с благодарностью.

    Блуждая среди россыпи комментариев жителей области о намертво стабильных отключениях света, воды и тепла, непролазных дорогах, о задыхающейся  медицине, регулярно горящих и утопающих в воде и дерьме убогих строениях, об  искореженных  и непостроенных мостах...  тщетно пыталась найти  отзывы, подтверждающие слова   РУКОВОДИТЕЛЯ  - прокурора Архангельской области и НАО  Хлустикова: "за каждым нашим решением и мерой реагирования — восстановленные права граждан".

     Как ни странно, но даже  по атмосфере, поведению и компетентности подчиненных   сразу понимаешь: ЕСТЬ или НЕТ здесь РУКОВОДИТЕЛЯ.

       Ибо без столбов и забор не стоИт. 

     И не будет стоять, пока в официальных ответа с пунктуационными ошибками за подписью прокурора г. Северодвинска Федоровцева Игоря Дмитриевича среди иных перлов искрятся подобные: "ответ направлен  заявителю  в личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг".

      Каково?! А?!

     Не будет стоять, пока  официальные ответы областной прокуратуры будут ассоциироваться с говорящим заголовком недавней публикации: " Прокукарекал, а там хоть не  рассветай" . 

      Не будет стоять, пока надзор областной прокуратуры за исполнением законов судебными приставами зыбкий.

     СОВЕТ  поискать ответ на обращение в Спаме - массовой рассылке сообщений без согласия получателя - С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ    руководителя   управления ФССП по Архангельской области и НАО  САМОХВАЛОВА Алексея  Николаевича РАЗУМЕН, поэтому просьбой заявителя продублировать таковой  на бумажном носителе в управлении пренебрегли.  

      Как и следовало ожидать - с чувством исполненного долга. 

      Среди нюансов, ПОРОДНИВШИХ, с моей точки зрения, названных руководителей областной прокуратуры и управления судебных приставов, - желание зацепить непричастных, подтащить.. сделать виноватыми,  на молодежном сленге  -   "скосить стрелы".

      По поводу стрел - в пику руководителям: кто из руководства прокуратуры  либо управления  понес ответственность за хищение  рядовыми судебными приставами  денежных средств граждан с депозитного счета службы судебных приставов в размере почти трех миллионов рублей?

      Или все не при делах? В течение трех лет? 

     И все-таки  признАюсь: странно, но словосочетание "областная прокуратура"  вызывает в том числе и  положительные эмоции, ассоциируясь  с фамилией  Белогурова  Сергея Викторовича - бывшего и.о. прокурора области.

      Я запомнила  его именно в тот период. Адекватно реагирующий. Достойный. Знающий цену  собственной    репутации. 

       Руководители - умные,  требовательные, вдохновляющие  -  всегда в памяти. 

      Картинка из прошлого:  захожу в кабинет  родственника - удивительного, уверенного, ироничного  руководителя огромного  коллектива.

      На  помещенном  в рамочку листе бумаги  -  фраза, вызывающая, мягко говоря,  недоумение.

      - Для  кого?

      - Для себя.  Для тех, у кого самомнение подпрыгнуло выше крыши, для захлебнувшихся от собственной значимости, для устроивших себе, ненаглядным , праздник жизни... Чтобы не забывали.

        ЧИТАЮ:   СЕГОДНЯ — НА КОНЕ, А ЗАВТРА — МОРДОЙ ОБ СТОЛ.

        ГРУБО? ДА, ГРУБО.  ЗАТО ДОХОДЧИВО.

 Екатерина Ляпунова, неравнодушный житель Северодвинска

 

15 январь 10:00 | : Горячая тема / Скандалы

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