Прокукарекал, а там хоть не рассветай

Часто простой человек остается один на один с бездушной машиной – государственной, административной, правовой… не суть важно. Тогда ему остается одно – донести свои горести до СМИ и через них достучаться до тех, кто сидит повыше обидчиков, с надеждой на справедливость.

Редакция не может проверить на правду все сказанные ниже слова, но надеется на беспристрастность высокопоставленных читателей (всегда готовы предоставить слово противоположной стороне). А вдруг помогут?

- Какое это счастье, что русский язык - велик и могуч, и при случае можно не растекаться мыслью по древу, не изводить ради единого слова тысячи тонн словесной руды, а прибегнуть к спрессованной в короткую фразу народной мудрости.

Главное - прокукарекать, потом хоть век не рассветай.

Эту поговорку, которую филологи не считают оскорбительной, подкинула память после прочтения официального ответа, заверенного подписью и.о. начальника отдела по надзору за исполнением федерального законодательства областной прокуратуры Дедовой Анастасии Александровны.

Дедова - обладатель премии "Юрист года" - 2018.

Интернет все помнит!

Надо сказать, что я давно уже не верю человеку, который экстазно трясет дипломами о высшИХ образованиЯХ, удобно прикрываясь административным ресурсом.

Для меня все просто: образование - на лице человека, в его речевом потоке, а порядочность - в его поступках.

Суть: два заявителя, не являющиеся должниками либо взыскателями, ждут от судебных приставов ответа на бумажных носителях ПО СУЩЕСТВУ заявленного в обращениях от девятого и двенадцатого августа текущего года.

Все сочинения на свободную тему из управления ФССП по Архангельской области и НАО и отдела судебных приставов по г. Северодвинску заслуживают отдельной публикации.

В нарушение закона разрешение на ознакомление с проверочными материалами по обращениям в прокуратуру было дано прокурором Дедовой только после направления официального ответа.

Жаль. Возможно, и.о. начальника отдела вОвремя успела бы устранить недочеты при оформлении таковых: дифференцировать, например, надзорное производство от наблюдательного, пронумеровать страницы, указать общее количество страниц и крайних дат, приобщить припрятанное на всякий случай...

Да мало ли?

Листая страницы дела, растрогалась: новые ХИТРЫЕ компьютерные технологии руководителем ФССП по АО и НАО Самохваловым Алексеем Николаевичем и прокурором по надзору Дедовой Анастасией Александровной успешно осваиваются; видимо, поэтому направление заявителям обычных - напечатанных на компьютере - ответов явно не входило в их планы.

Результат отчаянного жонглирования в официальном ответе датами, номерами, перенаправлениями ... не заставил себя долго ждать: противоречий в тексте - не оберешься.

Судя по проверочным материалам, доклад Дедовой об отсутствии "поводов для вмешательства областной прокуратуры" явно приветствовался заместителем прокурора области Захаровой Тамарой Сергеевной.

Я не знаю, какая будет реакция на эту публикацию прокурора области Хлустикова Николая Николаевича.

Вместе с тем считаю правильным:

- чтобы подобные нарушения закона судебными приставами находили отражение в докладных записках, предоставляемых каждое полугодие в подразделения Генеральной прокуратуры - согласно Указанию Генпрокуратуры РФ от 19.09.22 № 521/7 "Об организации прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами";

- чтобы для подчиненных своевременно и доступно доводилась полная глубокого смысла пословица: не все коту масленица.

Екатерина Ляпунова, жительница Северодвинска