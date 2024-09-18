Имена северян из 1549 года

Привыкли русские люди к иностранным именам. С приходом в наши земли христианства детей должны были называть по Святцам, в которых указаны дни памяти святых, зачастую мучеников при жизни.

Как это иногда происходило Николай Гоголь описал в повести «Шинель»: «Родильнице предоставили на выбор любое из трех, какое она хочет выбрать: Моккия, Соссия, или назвать ребенка во имя мученика Хоздазата. “Нет”, — подумала покойница, — имена-то все такие”. Чтобы угодить ей, развернули календарь в другом месте; вышли опять три имени: Трифилий, Дула и Варахасий. “Вот это наказание, — проговорила старуха, — какие всё имена; я, право, никогда и не слыхивала таких. Пусть бы еще Варадат или Варух, а то Трифилий и Варахасий”. Еще переворотили страницу — вышли: Павсикахий и Вахтисий». В итоге уговорили священника дать ребёнку имя отца – Акакий.

Из порядка 1700 имён, попавших в Святцы, лишь не более двух десятков имеют славянское, происхождение. Эти имена легко узнать – они не требуют перевода с других языков. Вспомним некоторые: Владимир, Владислав, Всеволод, Вячеслав, Людмила, Ростислав, Святослав.

Сотни других можно услышать в южнославянских странах. Там их никогда не запрещали, популярны они и ныне. Красиво и понятно звучат: Богдан, Боголюб, Бажен, Божена, Братислав, Братолюб, Будимир, Добролюб, Добромила, Добронрав, Ждана, Златомир, Зорица, Истома, Красимир, Лада, Любомила, Любомир, Лебедь, Лучезар, Милана, Миролюб, Неждана, Орёл, Пересвет, Путимир, Радимира, Радость, Румяна, Светислава, Светозар, Сияна, Соловей, Стоян, Творимир, Умила, Храбр, Цветана, Чеслав, Яробуд, Яромир, Ярослава, Ясна, Яросмысл и многие другие. Хочется верить, что вернутся они когда-нибудь и в Россию.

Следует сказать, что переход к обязательному наречению новорождённых по христианским Святцам занял несколько веков. Чем древнее документы, тем больше в них встречается славянских, русских имён и прозвищ. Одним из таких актов является «Разрубный список куростровских волощан на волостные расходы», датируемый 10 января 1549 года. (Текст воспроизведен по изданию: Куростровские столбцы XVI в. // Материалы по истории европейского севера СССР. Северный археографический сборник. Вып. I., текст - Копанев А. И. Вологда. 1970). На Курострове родился гений земли русской Михаил Васильевич Ломоносов. Разрубный список - документ, отражающий распределение платежей, повинностей.

Начало текста: «Лета 7057-го генваря в 10 день седели Куростровские волощане на розрубе, а розрубали четырнатцать рублев без чети лисостровского иску да Шеляпины проторей четыре рубли без дву гривен, да старостина росходу пять рублев. И розрубили те деньги по царя и великого князя грамоте по животам».

Далее приводятся как христианские, так и нецерковные, мирские имена куростровцев и прозвища, от которых впоследствии образованы многие фамилии. После имён и прозвищ указаны суммы податей. В списке приведены «персональные данные» 164 плательщиков. Из них 82 имели христианские имена. Примеры: «И положил Василей Бачюрин рубль з гривною, Данила Бурого 20 алтын, Иван и Яков 8 гривен, Васелей Остафьев 4 гривны, Евстуфей 20 алтын». Ещё несколько: Павел Борадин, Логин Исаков, Захар Дорошин, Яков Алексеев, Семен Нестеров, Анфал, Агей Кукин, Тимоня Тряблов, Иван Гвоздев, Микша, Оксен и т.д.

И такое же число (82 из 164-х) составили плательщики с нецерковными, народными именами, значения большинства которых вроде бы ясны и понятны. Но встречаются и таинственные, требующие разгадки, которые могли принадлежать представителям народов, населявших здешние места до прихода русских. Итак, народные (не по Святцам) имена куростровцев из 1549 года: Металник, Ворона, Петух, Феш, Бушко, Останя Тотаринов, Сук, Гридя Басов, Ерыш, Нечай Резанов, Лушь Сидоров, Тарутин, Кичига, Калина, Коренник, Кощуга, Болоболка, Раздроба, Гусь, Крыло, Панко Лопаткин, Орлов сын, Ермак, Барыгин, Шумко з братом, Сухой Тетерин, Горох, Кривой, Лунтушков, Утроба, Култа, Богатырь, Истома, Ушак Климов, Шамахеин, Клиш Проскурин, Обрюта, Поздяк Степанов, Мохнач, Поднебесный, Барма, Высокой, Корень, Бабустя, Барабан, Зенов, Феш Степанов, Задора, Чирухин, Кушака, Фешко Марин, Глядко, Некрас скомарох, Конин да Раипин, Конуша, Щелконог, Шиндрик, Зык, Ларюк, Истома Бабин, Истомко Мартинов, Оброс, Фирюл, Фишин, Таврул, Истома скомарох с сыном, Нечай, Панко Дубасов, Гридя Дубасов, Лобанко, Суета, Бакуня, Булан, Останя Калинин, Ивоня, Копыс, Паршуня Тряблов, Осыка, Акат, Сеске, Коншак Суткуна.

Процесс присвоения официальных фамилий происходил в России вплоть до конца XIX века. В 1888 году опубликован специальный указ Сената, в котором говорилось: «…Как обнаруживает практика, и между лицами, рожденными в законном браке, встречается много лиц, не имеющих фамилий, то есть носящих так называемые фамилии по отчеству, что вызывает существенные недоразумения, и даже иногда злоупотребления… Именоваться определенной фамилией составляет не только право, но и обязанность всякого полноправного лица, и означение фамилии на некоторых документах требуется самим законом».

Какие-то имена и прозвища середины XVI века затерялись во времени. Иные носители, благодаря запомнившимся случаям и курьёзным происшествиям, заслужили другие прозвища и «уличные» фамилии. Именно по такому «сценарию» могли получить прозвище Ломоносовы.

Как их звали в 1549 году? Точный ответ невозможен, но, учитывая «могутную» породу самого Михайлы и его отца, можно предположить, что в Разрубном списке указан их предок по имени Богатырь. Разумеется, это всего лишь фантазия, требующая развития, обоснования и подтверждения документальными свидетельствами.

Русскому философу Сергею Булгакову принадлежит фраза: «имя формирует своего носителя. Не человек носит имя, а имя носит человека». Наши давние предки называли новорождённого «своим» именем, только из отечественного именослова, поскольку знали о скрытой в имени силе, которая способна влиять на судьбу. Считалось, что, если дать ребёнку чужеродное, иноземное имя, он будет «выпадать» из своего народа. А если весь народ носит чужие имена? Как говорится – вопрос риторический.

Прозвучали имена северян из 1549 года. Покидаем эту точку временного континуума.

Александр Чашев

Фото А.В.Голенева: Куростров, село Ломоносово.