Великобритания готовится воевать с Россией. Что дальше?

События после разрешения Байдена использовать ракеты «ATACMS» по России каждый день развиваются стремительно. И мне, как историку, напоминают 1914 год, когда мир втянулся в мировую войну буквально за неделю.

Еще два дня назад Великобритания была против использования её высокоточных ракет «Storm Shadow/SCALP-EG » против России. Но через день англичанка уже изменила свою позицию, и через 24 часа они полетели в Курскую область целой «стайкой», поразив один из командных пунктов ВС России (по сообщению зарубежных источников ), «долбив» один из подземных бункеров тремя ракетами подряд в одно место.

До этого, за день, «байденовский плевок» ATACMS прилетел в один из оружейных заводов Брянской области.

Россия ответила быстро.

Вчера ночью, впервые за всю историю, с целью боевого применения был проведен пуск новой баллистической, гиперзвуковой ракетой с разделяющей боеголовкой, «Орешник», со средней дальность 5500 км и скоростью 10 800 км. в час. (или 2,5 – 3 км в секунду). Показанное в сети видео этой атаки, когда шесть разделяющих боеголовок с немыслимой скорость, как «армагедоновские колесницы», вертикально с неба падают на завод «Южмаш», впечатляют.

Не совсем понятно, откуда полетела эта ракета, сначала, все новостные агентства заявили, что с территории Архангельской области, но затем акцент сменился на Капустный Яр, что в Астраханской области.

Замечу, решение об их запуске было принято Верховным спонтанно, т.е., они предназначенные, чтобы нести 800 кг. ядерного, разделенного, заряда, отправили пустыми, не зарядив даже 1200 кг. обыкновенного взрывчатого вещества. Полетели пустышки. Но каков эффект!

Сегодня не существует средств ПВО, способных их остановить.

Вечером Путин заявил, что это «было проведено очередное испытание нового оружия».

Какой блестящий сарказм сильного политика!

Это было наглядное предупреждение – не делай так, «дядя».

Великобритания, давшая «добро» на использования ракет, вчера самоуверенно заявила, по словам итальянской газеты «Politico»:

- В случае вторжения России в любую из стран Восточной Европы, армия Великобритании для их защиты готова к ведению боевых действий хоть «сегодня вечером», - заявил замначальника британского штаба обороны, генерал-лейтенант Роб Магован,

Что это?

По сумме выдвинутых действий, ни что иное, как объявление войны?

Чем может ответить Россия?

По мнению многих военных аналитиков и даже представителя МИД России Марии Захаровой, которая заявила, что дислоцированная в Польше база противоракетной обороны (ПРО) США давно вошла в число приоритетных целей российских вооруженных сил в случае потенциальной атаки, ответ будет симметричным. В совокупности с другими действиями Вашингтона, добавила Захарова, база ПРО повышает общий уровень ядерной опасности, в связи со сложившемся обстоятельствами атак на территорию России.

Добавлю, что данная база является «глазами» наведённых ракет на Россию.

Вот так.

Посмотрим, что сделает Зеленский в эту ночь, с 21 ноября на 22.

По-моему, «старикашке Байдену» - чем хуже, тем лучше.

А что же Трамп? Почему молчит?

Михаил Скоморохов